Sentiment fors verbeterd, financials geliefd

De stemming onder beleggers is fors verbeterd, gezien het Nationaal Beleggerssentiment voor april, waarvoor meer dan 1000 particuliere beleggers zijn gepeild. Vooral financials zijn geliefd.

Maar liefst 63,6% staat nu (zeer) optimistisch tegenover de aandelenmarkten, waar dat vorige maand nog 37% was. Nog geen 10% is (zeer) pessimistisch - en dat was begin maart nog 23%.

Zeer zonnig

De deelnemers zien het zonnig in voor de AEX: ruim 58% denkt dat de Amsterdamse index in april gaat stijgen (was 31%). Slechts 8,5% voorziet een daling.

Voor de langere termijn zijn er nog meer optimisten: bijna 69% denkt dat de AEX 3% of meer zal gaan stijgen het komende half jaar. Nog maar 13,5% voorziet juist een daling van 3% of meer voor die periode.

Sentimentsindicator

De Sentimentsindicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is flink gestegen: hij gaat van 51,2 vorige maand naar 55,6 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Dat is het hoogste niveau in anderhalf jaar tijd.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de enquête voor april is als volgt (tussen haakjes de scores voor maart):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 9,3% (was 5,1%)

Optimistisch: 45% (was 33,1%)

Neutraal: 35,8% (was 38,4%)

Pessimistisch: 7,8% (was 17,9%)

Zeer pessimistisch: 2,1% (was 5,5%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 10,3% (was 6,5%)

Optimistisch: 53,3% (was 30,5%)

Neutraal: 27,9% (was 33,6%)

Pessimistisch: 6,2% (was 22,2%)

Zeer pessimistisch: 2,3% (was 7,2%)

AEX komende maand

Omhoog: 58,2% (was 31%)

Neutraal: 33,3% (was 37,7%)

Omlaag: 8,5% (was 31,3%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 68,9% (was 54,3%)

Neutraal: 17,6% (was 20,2%)

Omlaag: 13,5% (was 25,5%)

Extra vraag

Vorige week laaide de paniek over de bankensector opnieuw op. We zijn benieuwd of u een nieuwe bankencrisis voorziet. De extra vraag luidde daarom deze keer:

Denkt u dat er een nieuwe bankencrisis aanstaande is?

Nee, de sector staat er sterker voor dan in 2008 76,6% Weet niet 12,3% Die kans is groot 8,7% Ik weet zeker dat er een bankencrisis komt 2,4%



De uitslag is duidelijk: het grootste gedeelte van de respondenten - ruim drie kwart - is niet bang voor een nieuwe bankencrisis. 12,3% twijfelt, en zo'n 11% acht de kans groot of weet het zeker.

Aandelenkeuzes maart

Hoe hebben de afgelopen maand gekozen aandelen het gedaan? De AEX bleef per saldo liggen. Bij de toppers deden chippers ASML en Besi het goed; die aandelen kregen er respectievelijk 6 en 8% bij. ING werd hard afgestraft en moest bijna 18% inleveren. Shell daalde met ruim 8%.

Floppers Philips en Adyen stegen juist met meer dan 8% en ook Heineken kreeg er 2,5% bij. Unibail-Rodamco was wel goed gemikt door de respondenten, dat aandeel daalde met 17% (het is inmiddels verdwenen uit de AEX).

Toppers maart 2023 Rendement Floppers maart 2023 Rendement ASML +6,1% Philips +8,8% ING -17,9% Adyen +8,4% Shell -8,4% Unibail-Rodamco -17,0% Besi +8,0% Heineken +2,4% Gemiddeld -3% Gemiddeld +0,7% AEX -0,01%



Favoriete aandelen april

Dan een blik op de meest en de minst geliefde aandelen voor deze maand.

De lijstjes zien er behoorlijk anders uit dan vorige maand. Wat opvalt is dat financials geliefd zijn, met Aegon, NN Group en ING bij de favorieten. Vooral van Aegon hebben de deelnemers hoge verwachtingen: dat aandeel kriijgt 142 positieve stemmen. Verder ontbreekt ook publiekslieveling ASML niet.

Philips is na maanden verdwenen uit het rijtje floppers. Overduidelijk is dat de verwachtingen voor Randstad het laagst zijn, met 144 negatieve stemmen. Unibail-Rodamco en Adyen vinden we niet meer terug bij de floppers; die plekken zijn ingenomen door DSM en KPN. Heineken sluit de top 4 weer af.

Toppers april 2023 Stemmen Floppers april 2023 Stemmen Aegon +142 Randstad -144 NN Group +97 DSM -65 ASML +76 KPN -34 ING +50 Heineken -30



Er deden deze keer 1043 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!