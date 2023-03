Een derde van de beleggers is meer op dividend gaan letten Bericht delen via: Kopieer link Categorie: IEX Nieuws

Een derde van de Nederlandse particuliere beleggers let meer op de hoogte van het dividend sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Dat blijkt uit de peiling door IEX van het Nationaal Beleggerssentiment voor maart, waar meer dan 1000 respondenten aan deelnamen. Sinds de uitbraak van oorlog in Oekraïne, nu een jaar geleden, kiezen veel beleggers voor de meer 'veilige' dividendaandelen. De extra vraag in de enquête van deze maand luidde: In hoeverre let u op de hoogte van het dividend bij de aandelenselectie? Minder dan een jaar geleden 10,1% Even veel als een jaar geleden 59,9% Meer dan een jaar geleden 30%

Voor bijna een derde is de hoogte van het dividend belangrijker geworden dan het een jaar geleden was. Het grootste gedeelte - bijna 60% - van de respondenten is wat dit betreft niet van strategie veranderd en 10% is juist minder op de hoogte van het dividend gaan letten.

