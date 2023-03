Stemming onder beleggers bekoeld

De optimistische stemming onder beleggers die we aan het begin van het jaar zagen, raakt bekoeld. Dat blijkt uit de peiling door IEX van het Nationaal Beleggerssentiment voor maart, waar meer dan 1000 respondenten aan deelnamen. Slechts 37% staat (zeer) positief tegenover de aandelenmarkten, waar dat vorige maand nog 56,7% was. En bijna 30% is nu pessimistisch (was 17,3%). Voor de komende maand zijn de meningen evenwichtig verdeeld: een derde denkt dat de AEX gaat stijgen, een derde is neutraal en nog eens een derde denkt dat de Amsterdamse hoofdindex gaat dalen in maart. Meestal zijn de optimisten in de meerderheid. De Sentimentsindicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is gedaald van 53,5 vorige maand naar 51,2 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

