De AEX-dip van de afgelopen dagen vindt plaats binnen het stijgende trendkanaal. Bovendien worden de winstnemingen begeleid door slechts bescheiden omzetten.

Technisch is er dus niets aan de hand en is zelfs een nieuwe hogere bodem in de maak.

Slechts één stapje terug

Op elke stap terug doet de AEX steeds twee stappen vooruit. De mooie uptrend die daaruit ontstaat wordt dus niet onderbroken. Ook treedt er geen kapitaalvlucht op. Dit impliceert dat de Nederlandse beurs over voldoende power beschikt om door te zetten.

Vandaag bekijk ik de AEX index en de moneyflow-indicator.

AEX index blijft goed op koers

De AEX-index valt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

In de huidige dip wordt dus een potentieel hogere bodem gevormd, een teken van blijvende koopkracht in de markt. Zoals gezegd doet de AEX op elke stap terug steeds twee stappen vooruit.

De steun op 736,34 punten (de bodem van 4 augustus 2022) is niet in gevaar. Weerstand ligt rond 772,23 punten (gevormd op 2 februari 2022).

Technisch is er niets aan de hand en is zelfs een nieuwe hogere bodem in de maak boven het blauwe toppenlijntje.

Op wat langere termijn kan de AEX naar het all-time high rond 829,66 punten (intraday high van 19 november 2021).





Moneyflow gaat door het dak

De moneyflow-indicator knalt omhoog. Dit geeft aan dat de instroom van kapitaal richting de Nederlandse beurs explosief is

Belangrijk is dat deze indicator zich prima boven de toppen van de afgelopen zomer weet te handhaven.

Deze indicator, die verborgen koopkracht kan blootleggen, is afgeleid van het volumeverloop. Technisch geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Verdere uitleg kunt u onder de grafiek vinden.



Wat houdt moneyflow - ook wel geldstroom - in?

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht (of verkoopdruk) kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On Balance Volume, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken, is daar direct van afgeleid.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (waarop de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld, en dat van een negatieve dag (als de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgehaald.