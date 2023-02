Slotcall 1 februari 2023

Er wachten ons vanaf nu, precies als de woensdagse gehaktbal op tafel komt, rond dertig spannende uren op de beurs.

En dan is het voor vrijdag hopen en bidden. Vanavond zijn er nog nog:

20:00 Fed (één kwartje verhoging) rentebesluit (hier onze enorme vooruitblik)

20:30 Fed persconferentie (met een meneer die losjes met quotes strooit)

22:00 Kwartaalcijfers Meta (nou ja, gelukkig hebben we de kasstroom nog, toch Mark...?)

Morgen:

07:00 Kwartaalcijfers ING (stroppenpot)

08:00 Kwartaalcijfers Shell (dividendvoorstel)

14:45 ECB (twee kwartjes verhoging) rentebesluit

14:45 ECB persconferentie (met een mevrouw die weer dwars door opening Wall Street heen gaat praten)

22:00 Kwartaalcijfers Alphabet (ChatGPT, maar dat wordt conference call)

22:00 Kwartaalcijfers Amazon (cloud)

22:30 Kwartaalcijfers Apple (smartphone, pc en China verkopen)

Want zie de AEX, die is al sinds half januari aan het haasje-over doen met 750 - zijwaarts dus. De komende dertig uur kunnen een trigger opleveren dat de stijging sinds oktober vorig jaar, ook echt een nieuwe bull market oplevert. Dan kunnen we voortaan spreken van de bear market november 2021 tot en met oktober 2022.

De beer is echter nog niet geschoten... Want er is altijd een wall of worry.



De dollar kan de komende uren en etmaal beslissen of ze door de 1,10 kaap zakt ten opzichte van de euro, of juist weer aan trekt.



De rentes kiezen wellicht ook weer duidelijk richting, hier in oranje onze tienjaars en paars op de linker as de Amerikaanse. Die lijkt de laatste tijd ten zeg maar de Fed in te bewegen? Want dat slaat vooralsnog havikse taal uit. Vanavond weten we meer.



Vandaag levert een berg aan belangrijke data op vóór het Fed rentebesluit en die van de ECB. Allereerst loopt de EU inflatie terug, Bj ons meldde vanmorgen het CPB een voorlopig Harmonised Index of Consumer Prices (HICP)-cijfer van 7,6% YoY over januari na nog 9,6% over december.



Uit onze morning call van vanochtend, dit zijn de actuele marktverwachtingen voor zowel euro als dollar in traditionele clubkleuren.



Met name de Europese inkoopmanagersindices in januari over de industrie kruipen vandaag omhoog en verslaan bijna allemaal de consensus. Wij doen ook beter. De economie in India draait als een lier (mede op goedkope en energie en grondstoffen, zij wel) en China moet over februari scoren (?), nu de lock downs over zijn.

En toen kwam er om 16:00 uur nog even de Amerikaanse ISM Manufacturing Index langs. Onderaan - en die druipt.



Die Amerikaanse ISM Index - anno 1947 en de moeder aller inkoopmanagersindices - heeft een geweldig, maar uiteraard niet feilloos track record, als het gaat om het voorspellen van recessies. Het plaatje loopt helaas maar tot november met standje 49,1 en loopt dus nu nog ietsie verder terug.

Of het een een grijze balk (recessie) op levert hangt nog in het midden.



De Fed heeft en inflatie én werkgelegenheid als mandaat en laat het maandelijkse ADP arbeidsmarktrapport een kentering zien? Een dikke misser. Gevalletje slecht nieuws is goed nieuws voor inflatie, economie en beurs, luidt het anno nu dan maar.

Recessie of geen recessie, blijvend hoge inflatie of een draai en wel of geen rentes boven 5%: dat zijn de thema's vanavond vanaf 20:00 in de Fed Shóóówww. Live op IEX, we duiden het besluit en de woorden van de voorzitter en volgen de koersen: vooral (groei)aandelen, rentes en dollar (en wat er verder beweegt).

Geklokt op het Amsterdamse slot:



De rentes:



Beursplein 5

Wat heeft onze beleggersdesk vandaag? Martin Crum meldt dat hedge funds Bridgewater - niet meer de grootste, dat is Citadel - én het Noorse oliefonds hoogtevrees hebben. Let wel, Bridgewater's portemonnee kan anders rollen dan haar mondje en de Noren moeten onze energierekeningen beleggen.

Zijn de financiele markten te ver op de muziek vooruitgelopen IEX Premium https://t.co/Vijf2414vf via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 31, 2023

Even tussendoor, onze vrienden van Morgan Stanley zijn bearish op de S&P 500 winsten. Een Chinese muur verderop plugt een MS medewerker weer Tesla, maar zo gaat het bij de zakenbanken. Die spreken met vele tongen en pas bij de cijfers zien we altijd weer dat ze zelf aan de goede kant van de spreads zaten.



De aandelen dan, Peter Schutte neemt het defensieve (?) Aalberts onder de loep, dat nog altijd als een cyclical beweegt én wordt gewaardeerd:

Preview jaarcijfers Aalberts IEX Premium https://t.co/z5yVWBLFs6 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 1, 2023

Paul Weeteling ziet fantasie in AMD:

AMD: kunstmatige intelligentie en robotica blijven gaan IEX Premium https://t.co/n6tTlpIy1f via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 1, 2023

Plaatje er bij, want ooit hobbelde AMD hopeloos achter Intel aan en nu...



Niels Koerts ziet weinig muziek in Pfizer:

Pfizer is terecht laag gewaardeerd IEX Premium https://t.co/RzF9KuFP5U via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 1, 2023





Nog even van gisteren dit volksaandeel, zoals het zo mooi heet. Of het ook nog zo is? In ieder geval is saaie KPN met haar lage bèta, hoog dividendrendement (4,8%) en mooie aandeleninkoop (2,4%) een mooie hedge tegen zeg de Tesla's van deze wereld in uw porto.

KPN durft toch weer verder te kijken IEX Premium https://t.co/nYf61w7oVW via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 31, 2023

Ook van gisteren, het op onze site populaire HAL:

HAL moet zijn zak met geld aan het werk zetten IEX Premium https://t.co/GRkpFtXMTZ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 31, 2023

Het advieslijstje van de banken vandaag en daar komt een verhoging naar €42 van €40 voor Signify van JPMorgan Chase nog bij. Weet u die ook weer en u ziet waarom de koers van Basic-Fit aan het bankje drukken is. De cijfers en sanering van Philips laat de banken koud. Klik op het plaatje voor details.



Verder nog iets? Geen cijfers en amper nieuws vandaag op het Damrak, de hier en daar flinke koersuitslagen zijn weer moeilijk te duiden. Het zijn wel veelal weer de volatiele usuals suspects.