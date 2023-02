Bussen Ebusco in aanbod UGAP opgenomen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Union des Groupements d'Achats Publics en France heeft de elektrische bussen van Ebusco opgenomen in het aanbod. Dit maakte het bedrijf uit Deurne woensdagochtend bekend. UGAP neemt de 3.0 bussen van 12 en 18 meter, per maart dit jaar in de catalogus op. De contractperiode is 24 maanden, maar kan worden verlengd. UGAP is een Franse instelling voor overheidsaankopen. Frankrijk is een strategisch belangrijke markt voor Ebusco, zo zegt het bedrijf. Ebusco wil in het komende jaar zijn marketinguitingen in het land uitbreiden en heeft ook een fabriek in Rouen, om de Franse markt beter te kunnen bedienen. Die fabriek moet eind dit jaar operationeel zijn. Bron: ABM Financial News

