Slag om AEX 700 gaat door, Duitse inflatie en heel veel Tesla

Haasje-over, de AEX-indicatie is -0,4% weer net onder 700.

Amerika doet vandaag weer mee, er is nog geen nieuws op het Damrak, we krijgen Duitse inflatie om de oren, er zijn inkoopmanagersindices en gelukkig zijn er nog geen grote winstwaarschuwers tussen de schuifdeuren. Wel meldt een zeker Tesla tegenvallende Q4-autoverkopen...

Europese futures openen allemaal rond 0,5% lager

De Amerikaanse futures draaien ook weer, maar doen nog niks: nul komma nul

In Azië staat Hongkong +1,8% (Tencent +3,0%) en plussen Shanghai en Taiwan bijna een procent. Tokio doet niks en Seoul daalt een paar tienden

De volatiliteit (CBOE VIX-index) gaat strakjes weer draaien en staat net als gisteren nog op +1,1% op 21,7

De dollar trekt 0,1% aan tot 1,065

Goud doet +1,0% en laat een mooie opgaande trend zien (tegen de dollar in)

Olie doet vlak tot +0,1%

Nederlandse gasfuture TTF staat +0,9%

Crypto hannest een paar tienden in de min

De EU-rentes krabbelen er een paar basispuntjes bij nadat er gisteren twaalf verloren gingen. De Amerikaanse tienjaars start 2023 rustig.



Het uh-oh bericht van gisteravond: Tesla voldoet niet aan de verwachtingen. En het scheelt behoorlijk ook. Onverwacht voor de markt, ofwel in principe is dit nog niet ingeprijsd - of duidt de enorme daling van het aandeel erop dat er al nattigheid werd gevoeld? Vanaf 10:00 uur zijn er de eerste koersen pre-market Wall Street.



Intussen zijn er nog een paar inkoopmanagersindices door en volgen nog de Britse. China valt iets tegen. Morgen is pas de Amerikaanse ISM Manufacturing Index samen met alweer de wereldwijde services PMI's.



Er is echter nog een vergeet-uw-wekker-niet-te-zetten-cijfer vandaag en dat is de eerste schatting van de Duitse inflatie over december. Bid, hoop en duim.



Ziehier de inflatieverwachtingen van de markt voor de dollar- en euro-inflatie en merk op dat die voor de vijfjaars benchmark naar elkaar toe zijn gekropen. Blijkbaar denkt de beurs niet (meer) aan een - zeg maar Europese energiepremie? Uiteraard ligt die 2,5% nog altijd boven het mandaat van en Fed en ECB van 2%.

Tot slot nog even Bloomberg, be careful what you wish for?

Want bijvoorbeeld, zoals ik u gisteren al liet zien, halen na die in de VS nu ook de rentes in Europa de dividendrendementen op aandelen in. Blijkbaar schrok onze tienjaarsrente hier gisteren ook van, want die leverde meteen twaalf basispunten in naar ook 2,8%. Dat is het actuele AEX dividendrendement.

Hier is nog de bron:

Investors are willing to take some risk this year, hoping that any losses in stocks will be compensated by gains in bonds, the latest Bloomberg survey shows https://t.co/nxbtS6QmCI — Bloomberg Markets (@markets) January 3, 2023

08:12 Unibail-Rodamco rondt twee Amerikaanse verkopen af

08:06 Lagere opening AEX voorzien

07:56 Zorgen over vraag bij Tesla

07:45 Chemiedistributeur Brenntag staakt overnamegesprekken met Univar

07:19 WDP houdt in februari buitengewone aandeelhoudersvergadering

07:11 Europese beurzen gaan verdeelde opening tegemoet

07:01 Chinese industrie krimpt nog iets harder

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

02 jan Tesla haalt leveringsdoelstelling 2022 niet

02 jan Europese beurzen hoger gesloten

02 jan DGB voorziet explosieve stijging verkoop emissierechten

02 jan Nio levert flink meer auto's af

03:45 Inkoopmanagersindex industrie - December (Chi)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (VK)

14:00 Inflatie - December vlpg (Dld)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie S&P - December def. (VS)

16:00 Bouwuitgaven - November (VS)

En dan nog even dit

Zo dus:

Tesla reports 1.31 million deliveries in 2022, growth of 40% over last year https://t.co/qhLyzJtumw — CNBC Tech (@CNBCtech) January 2, 2023



Elon Musk heeft een favoriet:

Exclusive: Tesla’s China chief Tom Zhu has been promoted to take charge of its U.S. assembly plants as well as sales operations in North America and Europe, a move that makes him the carmaker’s highest-profile executive after Elon Musk https://t.co/kskmlVqE7G — Reuters Business (@ReutersBiz) January 3, 2023



Is er ook nog een klein beetje goed Tesla-nieuws:

A boy, girl and two adults survived when the Tesla they were in plunged off a 250-foot cliff. Rescuers said it was an "absolute miracle." https://t.co/I2auDMYvGm — Bloomberg Markets (@markets) January 3, 2023



Tja, intussen verkopen de Noren zoveel olie en gas als ze maar kunnen.

While nearly four out of five new cars sold in Norway in 2022 were battery powered, some in the auto industry say new taxes could thwart the country's goal of becoming the first to end sales of fossil-fueled vehicles by 2025 https://t.co/uHibzjeKDW pic.twitter.com/HEw4I9t9Q1 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 3, 2023



En Europa mazzelt vooralsnog met de winter:

A warmer-than-expected start to winter across large parts of the world is rapidly easing fears of a natural gas crisis that had been predicted to trigger outages and add to pressure on power bills https://t.co/lR1HHLJqiU — Bloomberg Markets (@markets) January 3, 2023



En de VS maar lachen:

The US tied Qatar as the world’s top exporter of liquefied natural gas last year, a milestone for the meteoric rise of America as a major supplier of the fuel https://t.co/ET6OqRiHBw — Bloomberg Markets (@markets) January 3, 2023



Foxconn dus:

From @Breakingviews: Foxconn is gearing up to supply cars, and the chips and batteries that go into them, to global automakers. It’s a well-timed pivot from its business of churning out iPhones for Apple in China, says @mak_robyn https://t.co/d9owGNr23C #BVPredicts pic.twitter.com/AtYoEwMChn — Reuters Business (@ReutersBiz) January 3, 2023



Foxconn moet ook wat, want met iPhones poepen - hoe knap ook met die absurde aantallen - schept het geen waarde.



Intussen in Korea:

South Korea’s government plans to hike tax breaks for big chip companies to bolster its semiconductor industry https://t.co/WjymFDv3wk — Bloomberg Markets (@markets) January 3, 2023



Succes gewenst:

China Evergrande Group vowed to repay debt in 2023 after delaying announcements of a much-anticipated restructuring plan again https://t.co/lTEIxy38pe — Bloomberg Markets (@markets) January 3, 2023



En duim voor een betere relatie China-VS, want is er soms hoop?

China's new foreign minister offered effusive praise of Americans, signaling that ties between the world’s biggest economies appear to be warming https://t.co/rMLGN2fNut — Bloomberg Markets (@markets) January 3, 2023



Veel plezier en succes vandaag.