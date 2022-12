Outlook 2023: Aandelenbeurzen leggen basis voor bullmarkt

Vanuit technisch perspectief lijken de beurzen, met gigantische pullback-formaties, de basis te leggen voor een bullish scenario in de komende jaren.

De afgelopen drie jaar waren voor aandelenbeleggers een achtbaansrit:

In februari 2020 vormde de meeste beurzen all-time highs: AEX rond 632,12 punten, Dow rond 29.568 en de MSCI World index op 2.434,95

In het voorjaar van 2020 gingen de beurzen volledig onderuit. De AEX noteerde in maart van dat jaar, met een low van 389,60, zelfs even onder de 400 punten

In het jaar 2021 herstelden alle markten zich volledig. Zo noteerde de AEX in november 2021 een intraday high van 829,66, maar liefst 113% boven het low van 2020

Maar het kan verkeren, want in de loop van 2022 noteerde de AEX een low van 611,74

Inmiddels is er weer sprake van bodemvorming, de meeste beurzen noteren rond of boven hun 200-dagenlijn.

Wisselvallig, maar met pullback bodems

Ook als we ons focussen op 2022, kijken we terug op een wisselvallig en lastig jaar voor aandelenbeleggers. Na een zwakke eerste zes maanden, waarbij vrijwel alle beurzen flink daalden, werd in de tweede helft van dit jaar een herstel ingezet. Waarbij vanuit technisch perspectief de beurzen toch weer de basis kunnen leggen voor een bullish scenario in de komende jaren.

Want het belangrijkste technische fenomeen van medio 2022 waren de pullback-bodems, die de basis vormen voor een nieuwe bullmarkt. Dit scenario, dat nog niet volledig is ontplooid, heb ik hier al meerdere malen beschreven.

Hogere bodems

De AEX heeft medio 2022 een hogere bodem gevormd op 632 punten, boven de top van begin 2020. Daarmee is de laatste grote correctie van de Nederlandse beurs opgevangen door het voormalige all-time high rond 632,12 punten.

Hiermee lijkt het meerjarige technische plaatje zich positief te ontwikkelen. Wellicht ten overvloede, het bullish scenario is nog niet voltooid. Om een koopsignaal te genereren moet de AEX de eerste horde rond 743,05 punten (de top van 8 april) breken.

Dalende fase voorbij

Zoals het er nu uitziet zijn aandelenbeurzen aan het voorsorteren op een opleving. En technisch bezien ontwikkelen de meeste aandelenmarkten zich in de fase vlak voor een opwaartse uitbraak (zie ook de uitleg onderaan).

Die waan van de dag geeft overigens wat ruis in de technische plaatjes. Maar afgezien van deze kortetermijn haperingen, liggen de beurzen er technisch mooi bij.

In deze Outlook 2023 beoordeel op de lange termijn grafieken van AEX, Eurostxx50, DAX, CAC40, Dow Jones, S&P500, Nasdaq100 en de MSCI World index nogmaals de pullback scenario's.

AEX-index: technische plaatje bijna positief



De AEX-index heeft sinds dit voorjaar een stevige bodem gelegd. Dit impliceert dat we vlak voor een stijgende fase zitten. Technisch is in de daling van 2022 een potentieel hogere bodem gevormd boven het niveau van de top van begin 2020. In dit pullback scenario en zolang de AEX boven deze voormalige horde weet te blijven, blijft het technische plaatje in potentie zeer positief.

De eerste horde rond 743,05 punten (de top van 8 april) moet gebroken worden om de bodem te voltooien (zie uitleg onderaan). De steun bevindt zich op 632,12 punten (de bodem van 17 februari 2020).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de AEX-index krult weer langzaam omhoog, wat op een verbetering in de technische conditie wijst.

Euro Stoxx 50 index draait opwaarts

Euro Stoxx 50 index is technisch bezien flink verbeterd. Ten eerste is de dalende trend opwaarts doorbroken. Vervolgens is Euro Stoxx 50 index nu ook boven de toppen van de afgelopen zomer gesloten.

Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrij gemaakt voor een aanval op de weerstand van 4.024,89 punten (de top van 1 april). Daarna kan de Euro Stoxx 50 index richting 4.400 punten.

Steun ligt rond 3.249,57 punten (de bodem van 30 september). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Euro Stoxx 50 index draait opwaarts. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.







DAX laat dalende fase achter zich

De DAX-index heeft zowel de dalende trend als de top rond 1.400 punten gebroken, waarmee technische verbeteringen zijn opgetreden. De index kan nu oplopen richting de weerstand van 14.983,83 punten (gevormd op 1 oktober 2021). Steun ligt rond 11.450,08 punten (de bodem van 30 oktober 2020).

Bij de DAX index krult de 200-dagenlijn omhoog. Dit duidt op een verbetering in de technische omstandigheden.

CAC40 rijp voor een aanval op weerstand

De Franse beurs heeft zowel de dalende trend gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. De CAC40-index moet nu de weerstand van 6.829,40 punten (de top van 1 april) zien te breken. Na een uitbraak boven 6.829,40 punten wordt 7.384,86 het volgende opwaartse koersdoel.

Steun ligt rond 5.628,42 punten (de bodem van 30 september). Op de Franse beurs laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een opwaartse draai zien Dit signaleert een verbetering in de technische omstandigheden.







Dow Jones-index: technisch plaatje wordt beter

De Dow Jones heeft dit jaar een hogere bodem gevormd boven de top van 10 februari 2020 rond 29.568 punten. Zolang de index zich boven deze voormalige weerstand weet te handhaven, blijft het pullback scenario geldig.

Er is technisch sprake van een overgangsfase naar een bullmarkt, zie ook uitleg onderaan dit blog. Er ligt een eerste horde rond 34.278,20 punten (gevormd op 19 augustus). Pas indien deze wordt gepassseerd, wordt de bodem voltooid.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde draait opwaarts. Dit duidt op een verbetering in het technische plaatje.







S&P500: pullback scenario

De S&P 500-index heeft, boven de koerspiek van begin 2020, een hogere bodem weten te vormen rond 3.393 punten (van 17 februari 2020). Met dit bullish pullback scenario oogt het technische plaatje redelijk positief.

Er ligt een eerste weerstand rond 4.326,85 punten (gevormd op 19 augustus).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde heeft het dalend verloop nog niet kunnen draaien. Dit signaleert nog een zwakke technische conditie.



Nasdaq 100: nog niet uit de problemen

De Nasdaq 100-index heeft in elk geval een hogere bodem gevormd, ruim boven het voormalig all-time high van begin 2020 rond 9.736,57 punten. Maar de dalende fase op de Nasdaq 100 index is nog niet verlaten.

Ook laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde nog een neerwaartse tendens zien. Dit wijst erop dat de technische conditie nog negatief is.

De eerste weerstand ligt op 13.720,91 punten (gevormd op 16 augustus). Zolang de steun op 9.736,57 punten (de top van 17 februari 2020) intact blijft is het pullback scenario geldig.



MSCI World-index: bodemvorming



In de recente daling heeft MSCI World-index een hogere bodem gelegd boven het niveau van de top van februari 2020 rond 2.434,95 punten. Het beeld blijft redelijk positief zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven.

De weerstand ligt rond 2.844,42 punten (gevormd op 19 augustus).

De dalende tendens van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde lijkt wat af te vlakken. Dit wijst op een liets minder negatieve technische conditie.







Uitleg: Overgang van een bearmarkt naar een bullmarkt

Zolang het patroon met lagere toppen intact is, kunnen we spreken van verkoopdruk. De dalende toppenlijn W, markeert op de gestileerde voorbeeldgrafiek hieronder de bearmarkt (downtrend).

Indien de markt een serie met hogere koersbodems weergeeft kunnen we spreken van een koopkrachtige vraag en kopers in de markt. De stijgende bodemlijn S markeert op de voorbeeldgrafiek hieronder de bullmarkt (uptrend).

De overgang tussen de bearmarkt (downtrend) en de bullmarkt (uptrend) kwalificeren we als de bodem. Op de voorbeeldgrafiek hieronder wordt de bodem gevormd tussen lijnen A en B.

Op de AEX wordt die bodem gevormd tussen 632,12 en 743,05 punten

Op de Dow Jones ligt die bodem tussen 29.568 en 34.278,20 punten

De S&P 500 index vormt die bodem tussen 3.393 en 4.326,85 punten

Op de Nasdaq 100 index tekent de overgangsfase zich af tussen 9.736,57 en 13.720,91 punten

De overgang van MSCI World index voltrekt zich tussen 2.434,95 en 2.844,42 punten



