Rente en huizenprijzen in 2023: dit kunnen we verwachten

Net als ieder jaar mag ik weer voorspellen wat komend jaar (2023) de huizenprijzen en de hypotheekrente gaan doen. Alvorens mijn voorspelling te geven, even een terugblik op mijn voorspelling voor 2022.

Voorspelling huizenmarkt en hypotheekrente voor 2022

Vorig jaar schreef ik: 'De hypotheekrente zal in 2022 wel iets stijgen (niet meer dan 0,5%). Het zal zeker niet veel zijn. Bovendien zal het geen invloed hebben op de huizenprijzen. Er zijn te veel banken die graag een hypotheek willen afsluiten. De visvijver wordt echter steeds kleiner. Het is dus “vechten” om een visje te vangen in 2022. De huizenprijzen zullen ook in 2022 verder stijgen. Ik verwacht dat de gemiddelde prijs van een bestaande woning naar de €500.000 gaat. Dit betekent dat voor nieuwbouwwoningen de gemiddelde prijs rond €580.000 wordt.

Mijn voorspelling voor 2022 is totaal niet uitgekomen. Ik kan ook zeggen dat ik de plank volledig mis heb geslagen. Natuurlijk is er een goede reden voor, namelijk de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Niemand had ook kunnen voorspellen dat de inflatie (meer dan 10%). zo enorm zou oplopen. Bovendien is de hypotheekrente gestegen naar boven de 4%. Hieronder een overzicht van de hypotheekrentes van rentevaste periodes 1, 10 en 20 jaar van 2022 voor hypotheken met NHG.

Bron: ActueleRentestanden.nl

Voorspelling voor 2023

Wat gaat 2023 ons brengen? Ik verwacht een slecht jaar voor de makelaars en hypotheekadviseurs. De oversluitmarkt is nu echt “over en sluiten” vanwege de hoge hypotheekrente.

Starters hebben het moeilijk, omdat zij door de hogere hypotheekrente een hogere bruto / netto maandlast krijgen. Bovendien hebben veel huizenbezitters te maken met een hoge energierekening en door de hoge inflatie zijn ook de boodschappen flink duurder geworden.

Voor doorstromers met een goede verhuisregeling zijn er zeker goede mogelijkheden. De maximale hypotheek op hetzelfde inkomen wordt in 2023 lager dan in 2022, maar veel werknemers krijgen wel een (flinke) loonsverhoging.

Huizenprijzen dalen met 10%

Ik verwacht dat de huizenprijzen met 10% gaan dalen. Deze daling is nodig om koopwoningen meer betaalbaar te krijgen.

Hypotheekrente ook iets omlaag

De hypotheekrente zal ook wat gaan dalen, maar dit zal niet veel zijn. Mijn verwachting is: maximaal 0,5%. Hierdoor zal de rente voor hypotheken met NHG met een rentevaste periode van 20 jaar weer onder de 4% komen.

Jaar van de duurzaamheid

2023 kan verder het jaar worden van de duurzaamheid. Veel huizenbezitters zijn zeker bereid om geld te investeren om zo hun energierekening betaalbaar te houden.

Het is spijtig dat banken niet onderhands een bedrag van bijvoorbeeld €10.000 (in depot) lenen aan iedere huizenbezitter die een hypotheek heeft lopen, voor aanschaf van zonnepanelen. De kosten voor zo'n hypotheek zijn een paar tientjes per maand, terwijl hiermee de energierekening met een paar honderd euro per maand verlaagd kan worden.

Nu moeten huizenbezitters een extra hypotheek afsluiten, waarbij ook extra kosten (paar duizend euro) worden gemaakt, zoals advieskosten hypotheekadviseur, notariskosten en taxatiekosten.

Bouw van nieuwe woningen

De doelstelling van het kabinet is om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen. Met een beetje geluk zal in 2023 de helft gehaald worden. De grondprijzen en de prijzen van het bouwmateriaal zijn hoog, waardoor ik niet verwacht dat er voor starters veel woningen gebouwd gaan worden.

Om een goede doorstroming te krijgen, is het wel noodzakelijk dat starters een betaalbare koopwoning kunnen kopen. Bovendien moeten kopers van nieuwbouwwoningen heel goed oppassen omdat er steeds meer gekke dingen in de koopovereenkomsten staan. De financiële gevolgen zijn enorm voor kopers die zomaar tekenen.