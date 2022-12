Outlook 2023: Voeding en industriële metalen onzeker het jaar uit

Bericht delen via:

Niets zo veranderlijk en onvoorspelbaar als de grondstoffenprijzen. De UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, startte het jaar rond $29, noteerde een high rond $41,30 en een low rond $32,17 en staat nu weer rond $33.

De grafiek van de wereldwijde grondstoffenindex laat wel lagere toppen zien, hetgeen verkoopdruk weergeeft. Dit laatste komt hoogstwaarschijnlijk door de dalende tendens op de energiemarkten.

Maar de wereldwijde grondstoffenindex kwakkelt al ruim een half jaar zijwaarts. Dat komt omdat de meeste grondstoffen, zoals voeding en industriële metalen, vooral zijwaartse bewegingen ondergaan.

Diffuus beeld bij grondstoffen

Bij de industriële grondstoffen is het beeld nogal diffuus. Aluminium is het beursjaar gestart rond $2.800, noteerde tussentijds een high rond $4.000, een low rond $2.800 en staat nu rond $2.370. Technisch beweegt de aluminiumprijs thans zijwaarts tussen $2.337 en $2.964.

De koperprijs begon dit jaar rond $4,40 en piekte rond $4,85. Na een low $3,20 is de koers opgelopen naar $3,85 nu. Technisch vormt de kopersprijs zelfs een opwaartse trend.

Voeding laat geen duidelijk trendmatig verloop zien. De koers van sojabonen, onmisbaar voor mens en dier, beweegt al bijna een heel jaar zijwaarts tussen $1.350 en $1.750.

Tenslotte de graanprijs, die na een tussentijds hoogtepunt begin maart rond $1.363 nu rond $780 noteert. Technisch beweegt graan zijwaarts, met een lagere top.

Voor 2023 zijwaarts met lagere toppen

Kortom, trendmatigheid is op deze grondstoffenmarkten ver te zoeken. Als er al een duidelijke conclusie voor 2023 te trekken is, dan is die vooral wisselvallig.

Vooralsnog moeten voeding en industriële metalen nog duidelijk richting kiezen. Technisch is er sprake van een zijwaarts verloop, met een licht negatieve ondertoon voor voeding en een licht herstel voor industriële metalen.

Dat is dus een geheel ander technisch beeld dan bij de energieprijzen, waar de tendens duidelijk neerwaarts is gericht. Ik beschreef die zwakke tendens hier gisteren.

In de Outlook 2023 van vandaag bekijk ik het koersverloop van de wereldwijde grondstoffenindex, aluminium, koper, graan en sojabonen.

Wereldwijde grondstoffenindex zijwaarts met lagere toppen

De wereldwijde grondstoffenindex, DJ-UBS Commodity Index, vormt lagere toppen, die verkoopdruk aangeven. Het technische plaatje brokkelt hiermee iets af. Bovendien is ook de uptrend al verlaten.

Bij een daling onder de steun van $32,17 (de bodem van 8 juli) zou een verdere verzwakking optreden en wordt$ 27,18 het volgende neerwaartse koersdoel.

Weerstand ligt rond $37,68 (de top van 26 augustus). Technisch krult de 200-dagenlijn omlaag. Dit duidt op een verslechtering in de technische omstandigheden.

Aluminiumprijs maakt pas op de plaats

Het industriële metaal aluminium kruipt weer boven de koersbodem van afgelopen zomer, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt.

De neerwaartse trend is ook al verlaten. Enkel boven de weerstand van $2.457,45 (de top van 11 november) klaart het beeld op. De steun ligt rond $2.062,42 (de bodem van 30 september).

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

Koperprijs krult opwaarts

Het industriële metaal koper heeft de voormalige horde rond $3,70 gebroken. Deze uitbraak maakt opwaarts potentieel vrij richting de weerstand van $4,58 (de top van 3 juni). Steun ligt op $3,26 (de bodem van 30 september).

De 200-dagenlijn laat een vlak verloop zien. Dit duidt bij de koperprijs op een neutrale technische conditie.

Graanprijs ondergaat verkoopdruk

De graanprijs beweegt neutraal. Echter op langere termijn ligt er een lagere top rond $949,75 (de top van 14 oktober). Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld matig.

Er ligt steun op $677,00 (de bodem van 10 september 2021). De weerstand bevindt zich rond $949,75 (de top van 14 oktober).

De 200-dagenlijn laat een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.

Prijs van sojabonen ondergaat verkoopdruk

De prijs van sojabonen vormt een lagere top onder de bodems van begin dit jaar. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Bovendien is de lagere top een teken van verkoopdruk. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief.

Er ligt steun op $1.350,00 (bodem van 7 oktober). De weerstand ligt rond $1.508,75 (gevormd op 16 september).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de prijs van sojabonen laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

Op korte termijn kan er derhalve sprake zijn van wat stabilisatie, mede gezien de spectaculaire daling van de afgelopen weken. Maar de tendens blijft naar onderen gericht.





Tostrams-website is vernieuwd

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een nieuw platform voor Tostrams.nl. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast onze gebruikelijke technische analyses en alerts, ook het laatste beursnieuws bij ons te volgen.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.

Meer Outlook 2023