Outlook 2023: energiemarkten doven uit

De olieprijzen gaan, na een wisselvallig jaar, door het putje. Kunnen we nog verder omlaag?

Na een rommelig jaar staat de koers voor een vat Brent-olie amper hoger dan aan het begin van het jaar. Dat geldt ook voor de koers van Light Sweet.

Maar gemeten vanaf de hoogtepunten dit jaar is het beeld volledig anders. Brent noteerde begin maart een intraday high van $133,12 en staat nu ruim 37% lager. De koers van Light Sweet is vanaf het jaar-high rond $128,88 ruim 38% gedaald.

Energie door het putje

Ook gasprijzen hebben een flinke terugval achter de rug. De aardgasprijs heeft een flinke klap gemaakt. Na een intraday high rond $9,88 is de koers snoeihard gedaald naar $5,12 nu, bovendien is de uptrend van de aardgasprijs gebroken.

De Dutch TTF Gasfuture stond medio augustus op €346,52/MWh en deze week op €82,97/MWh. Daarmee is deze cruciale energieprijs bijna driekwart in waarde gedaald.

Technisch lijkt het er nog niet op dat de bodems zijn bereikt.

Dit zijn de belangrijkste lange termijn technische signalen op de energiemarkten:

Alle energiemarkten noteren onder hun 200-dagenlijn

Op elke energiemarkt is de 200-dagenlijn neerwaarts gedraaid

Alle lange termijn uptrends liggen achter ons

De zwakte op de energiemarkten zien we terug in de grafieken: zowel de olie- als de gasprijzen bewegen al maanden in een neerwaartse trend

Technisch perspectief voor 2023

Op basis van de technische plaatjes is de inschatting dat de bodem in de olieprijzen nog niet is bereikt. Kortom, geen positieve prognose voor 2023.

Brent moet de top van begin november rond $99,45 zien te breken voordat de opmars kan worden hervat. Light Sweet dient de horde rond $93,73 (de top van 11 november) te breken, om uit de dalende trend te komen.

Natural Gas heeft weerstand rond $9,43 (gevormd op 10 juni) boven zich, die een herstel dwarsboomt. De Dutch TTF Gasfuture kan verder omlaag indien de meibodems breken.

In de outlook voor 2023 bekijk ik de energiemarkten.

Brent-olie is nog niet op de bodem

De koers van Brent-olie is serieus verzwakt nadat de uptrend is verlaten. Een patroon van lagere toppen en lagere bodems is op de grafiek zichtbaar, hetgeen duidt op aanhoudende verkoopdruk.

Zolang de Brent-prijs binnen de dalende trend fluctueert, blijven we voorzichtig. Er ligt steun rond $66,72 (de bodem van 3 december 2021). De weerstand bevindt zich rond $99,45 (de top van 11 november).

De 200-dagenlijn draait neerwaarts. Dit duidt op een verzwakking in het technische plaatje.





Light Sweet laat uptrend achter zich

Light Sweet olie weet niet te overtuigen. Ten eerste is de uptrend gebroken. Bovendien signaleren lagere toppen en bodems verdere verkoopdruk.

Op korte termijn houden we rekening met lagere koersen. Er ligt steun rond $62,97 (de bodem van 3 december 2021). Light Sweet heeft weerstand rond $93,73 (de top van 11 november).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.





Bij Natural Gas verslechteren de technische omstandigheden

Natural Gas heeft eerder de uptrend gebroken. Nu Natural Gas bovendien een lagere top neerzet op $7,34 verzwakt het plaatje verder. Er ligt steun op $3,56 (de bodem van 31 december 2021). De weerstand ligt rond $7,34 (de top van 2 december).

Bij Natural Gas krult de 200-dagenlijn omlaag. Dit duidt op een verslechtering in de technische omstandigheden.





Dutch TTF Gasfuture test bodems van mei

De Dutch TTF Gasfuture is met de daling onder neklijn A technisch verzwakt. Hiermee is een Hoofd&schouderformatie neerwaarrts voltooid. Op langere termijn zou de gasprijs nog verder kunnen zakken. Deze gasprijs nadert nu wel de bodems van mei.

Op korte termijn kan er derhalve sprake zijn van wat stabilisatie, mede gezien de spectaculaire daling van de afgelopen weken, maar de tendens blijft naar onderen gericht.

