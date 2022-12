Waar liggen de kansen voor beleggers in 2023?

In de laatste column van het jaar kijk ik altijd terug op het oude jaar en vooruit naar het nieuwe.

Het afgelopen jaar was voor beleggers zeer uitdagend en onvoorspelbaar. De inflatie schoot omhoog gevolgd door de rente. Dat had grote gevolgen voor aandelen, maar nog meer voor obligaties. Maar dat is oud nieuws. U bent natuurlijk vooral geïnteresseerd in de toekomst.

Door de gestegen rente leveren obligaties weer geld op

In 2022 hebben centrale banken de rente verhoogd en is de rente op obligaties gestegen. Het goede nieuws daarvan is dat u weer een rendement krijgt op obligaties.

Staart u zich echter niet blind op dat rendement. De centrale bankiers hebben aangegeven dat beleggers rekening moeten houden met extra renteverhogingen om de inflatie verder te beheersen. Als de rente verder stijgt, zullen de koersen van obligaties onder druk blijven staan. Wellicht is het verstandig om nog enkele renteverhogingen af te wachten voordat u weer obligaties aankoopt.

Gestegen rente heeft gevolgen voor aandelen

De waardering van aandelen hangt nauw samen met de rentevoet. Dat is goed te zien wanneer de ontwikkeling van de rente en de aandelen met elkaar wordt vergeleken. De toppen in de aandelenkoersen vallen exact gelijk met de bodem in de rente en andersom.

Een hogere rente heeft grotere gevolgen voor groeiaandelen met een hogere waardering. Vooral wanneer groeiaandelen de hoge verwachtingen niet waarmaken kunnen de koersen scherp dalen. We hebben dat dit jaar gezien met Meta/Facebook, Tesla en Netflix. Omdat geld niet langer gratis is, hebben beleggers ook in 2023 minder geduld.

Waar kunt u dan wel in beleggen?

Een deel van de bedrijven heeft een track record van beter dan verwachte resultaten. In Nederland presteren ASML en Wolters Kluwer vaak beter dan verwacht. Wanneer analisten vervolgens de verwachtingen voor de toekomst naar boven bijstellen, stijgt de koers over het algemeen.

Andere bedrijven met een sterk winst trackrecord zijn Apple, Johnson & Johnson en Visa. U kunt deze bedrijven vinden door te kijken naar een sterke marktpositie en een sector waar geen grote veranderingen zijn.

Bij grote veranderingen kunt u denken aan gestegen energie- en voedselprijzen, onderdelentekorten, coronamaatregelen, etcetera.

Kies bedrijven die goed presteren bij stijgende prijzen en rente

Andere kenmerken waar u op kunt selecteren zijn een lage waardering, momentum/koerstrend en laag risico. Robeco laat in het artikel ‘Factors are an all-season phenomenom’ mooi zien wat het extra rendement is van factoren bij verschillende inflatiescenario’s.

Daarnaast laten ze zien dat aandelen die goed scoren op bovengenoemde factoren momenteel zeer aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Nederlandse bedrijven die momenteel goed scoren op lage waardering, momentum/koerstrend en laag risico zijn: Ahold-Delhaize, ASR Nederland en Randstad.

Wordt 2023 het jaar van verduurzaming?

In 2022 zijn we overvallen door de forse stijging van de energieprijzen door de oorlog in de Oekraïne. Je zou verwachten dat een forse stijging in de energiekosten aanleiding is om te verduurzamen en meer te investeren in duurzame energie. Het tegenovergestelde is echter het geval. De verduurzaming is in 2022 vertraagd omdat we eerst de acute problemen van de lagere aanvoer en de hogere kosten moesten opvangen.

Mijn verwachting is dat in 2023 het tempo van de verduurzaming weer hoger wordt. Als belegger kunt u daarvan profiteren door te beleggen in bedrijven die profiteren van investeringen in de energietransitie zoals de Spaanse bouwer van duurzame energie installaties Acciona, producent van elektromotoren Borgwarner, windmolenbouwer Vestas en het Nederlandse Alfen.

Lees ook de laatste analyse van de IEX Beleggersdesk over het aandeel Alfen

Samenvattend verwacht ik dat de stijgende rente beleggers ook in 2023 bezig houdt. In dat licht kunnen beleggers het best focussen op aandelen met een aantrekkelijke waardering, een positieve koerstrend, een laag risico en een goed trackrecord van beter dan verwachte resultaten.

Bij voorkeur opereren die bedrijven in stabiele, groeiende sectoren en lopen voorop op het gebied van duurzaamheid.





Meer Outlook 2023