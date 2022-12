Bonus bij de energiespeculant: gemiddeld $1,5 miljoen per persoon

Ja precies.

Dit is zoals de markt werkt. Geld rolt van A naar B en zal in de toekomst weer van B naar A rollen.

Het feit dat Trifigura nou niet echt een partij is met opgepoetst blazoen, zal voor velen een reden zijn om deze partij weer eens flink onder het vergrootglas te leggen. Programma's als Zembla en Pointer zullen wel weer in de rij staan straks om te pleiten voor extreme hoge boetes.....



Eerlijk is eerlijk, in tijden dat de grondstoffen- en energiehandel op z'n gat ligt (zoals in april 2020) hoeft zo'n partij ook niet gecompenseerd te worden.