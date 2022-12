Bonus bij de energiespeculant: gemiddeld $1,5 miljoen per persoon

Kijk, dat je als oliehandelaar een put op WTI of Brent koopt als je ergens een lading olie op de kop tikt om te verschepen, begrijp ik nog wel.

Contango en backwardation lukt ook. En dat het lucratief kan zijn om nu een tanker vol te blaffen en die dan ergens te parkeren totdat je scenario van een hogere olieprijs uitkomt, snap ik. Daarna wordt het al snel ingewikkelder. Nog niet zo lang geleden babbelde ik een uurtje met een Vitol-handelaar.

Na ongeveer twee minuten kon ik hem al niet meer volgen. Hij ging zo snel, zoveel jargon en veel tricks of the trade... Het sterkte mij weer in mijn overtuiging dat de energiehandel complex en risicovol is, en amateurs en leken zich er verre van dienen te houden. Want energievoorziening is strategisch voor ieder land.

Naar mijn bescheiden mening is dit in ruwweg de afgelopen tien jaar fout gegaan in Europa, waar vooral wensdenken ten grondslag ligt aan de energietransitie (die heel lang gaat duren) en er een hetze tegen de fossiele industrie was. Symbolisch? Sinds Shell vertrok uit ons land een jaar terug, loopt het helemaal spaak.

Van Vitol is het een kleine stap naar peer Trafigura en lieve help, daar gaan ze een uitbundige kerstborrel tegemoet?! De winsten, bonussen en dividenden bij de (niet-genoteerde) Zwitserse commodity- en energiehandelaar klotsen niet, maar komen per tsunami over de plinten! Even rekenen, dit is ruim $1,54 miljoen per persoon...

Trafigura’s shareholders and top traders to split $1.7bn in payouts https://t.co/7wBYbmNn8W — Financial Times (@FT) December 8, 2022

Zou er herrie van komen? Waar zo velen krom liggen, in de kou zitten en misschien wel honger lijden door dure energie, is het champagne en kaviaar bij deze energiehandelaar (die ook in de markt als rücksichtlos geldt). Of speculant, zoals het wel zal gaan heten. Of oorlogsprofiteur. Slaat dat ergens op?

Ja, speculanten profiteren daar waar markten niet functioneren, of inefficiënt zijn. Zoals de (Europese) energiemarkt dit jaar. Is de oorlog in Oekraïne daar nu de pure trigger van, of zijn het juist de EU-sancties tegen Rusland? Kies maar wie de schuldige is. Hoe dan ook, Trafigura weet wel raad met de chaos.

Denk trouwens niet dat het leuk is op de kerstborrel bij Trafigura. Bonusrondes leveren altijd net zo veel scheve als blije gezichten op, want waarom krijgt Pietje zo veel meer of minder dan Jantje? En zegt u het verder maar: moet die winst van Trafigura worden afgeroomd, of moet iedereen eraf blijven want eerlijk verdiend? FT: