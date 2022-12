Een AEX-surprise van jewelste en de eindejaarsrally verliest momentum?

Hallo eindejaarsrally, waar ben je? De AEX-indicatie is -0,2% na weer een beroerde sessie op Wall Street en Azië kleurt nu ook rood.

Dat is ondanks dat China weer verder open gaat. Op de networks heet het dat we benauwd zijn voor de economie en uit China komt er vandaag ook een partij beroerde economische data, vandaar wellicht. Vooralsnog is het nu vooral saai, er beweegt amper wat.

Europese futures openen -0,2% à +0,1%

De Amerikaanse plussen 0,1%

In Azië staan vrijwel alle markten een paar tienden rood

Schiet de nervositeit er toch weer in? De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +6,8% op 22,2

De dollar trekt 0,1% aan naar alweer 1,045. Gisteren tikte EUR/USD nog 1,05 aan, het beweegt hard

Goud en olie doen 0,1% lager en crypto 0,4% à 0,7%

Amper beweging? De rentes staan alweer te blazen. Lager, maar de aandelenkoersen willen niet. En dat zijn we niet gewend dit jaar, waarin die twee zo perfect correleren.



Verliest de markt soms momentum? Zie hier technologie-index Nasdaq 100 versus de Amerikaanse tienjaarsrente. Schakelt de markt soms over van inflatie- en rentemodus naar recessiestand?



Misschien, maar het gekke (?) is dat er nog altijd geen winstrecessie wordt voorzien. De verwachtingen stijgen zelfs weer een beetje en zijn voor de Nasdaq 100 uiteindelijk maar zo'n 10% gedaald. Peanuts.



Voor de AEX en onze rente geldt hetzelfde verhaal als voor de Nasdaq 100: vooruit met de geit!



Het nieuws nu op de brede markt, CNBC:

In a significant easing of Covid controls, the Chinese government said Wednesday that people will no longer need to show negative virus tests or health codes in order to travel between different parts of the country.

Chinese authorities also said that unless an area is designated as high-risk, work and local production cannot be stopped.

The announcement on the National Health Commission’s website formalized other recent changes to Covid controls, such as allowing more people to quarantine at home.

China eases Covid restrictions on travel and production https://t.co/erpN5lridY — CNBC (@CNBC) December 7, 2022

Logisch? Want de economie:

JUST IN: China’s exports and imports both contract at steeper paces in November as external demand continues to weaken and a worsening Covid outbreak disrupts production and cuts demand at home https://t.co/vdzfFB4keL — Bloomberg Next China (@next_china) December 7, 2022

Over naar het Damrak en wacht even, wie komt er in de AEX?! En wie gaat er uit?! Ja Exor, het investeringsfonds van de familie Agnelli komt er in. ArcelorMittal, RELX, Shell, UMG, Unibail en Unilever: tja, hoe Nederlands is de index nog met nu ook nog Exor? En uitgerekend ons nationale haatliefdefonds gaat er uit.



Refinitiv, wat is Exor?

Exor NV is an investment holding company based in the Netherlands. The Company invests in companies from different sectors, mainly in Europe and in the United States. It holds interests in

PartnerRe, a reinsurance company;

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a designer, developer and producer of passenger cars, light commercial vehicles, components and production systems;

CNH Industrial, a producer of agricultural and construction equipment, trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles, as well as powertrain applications;

Ferrari, a passenger car and sports car manufacturer;

The Economist, a magazine with focus on international news, politics, business, finance, science and technology

Juventus, a sports club. FCA, CNH Industrial, Ferrari, PartnerRe and Juventus Football Club, together with Holdings System, constitute the Company's six operating segments.

Ongelooflijk, het fonds ging op de bodem naar de beurs: 6 maart 2009. Hier herbelegd en geïndexeerd versus de AEX, uw interesse is meteen gewekt:



De grootaandeelhouders, u zit echt op de bagagedrager ván:



Dit nog, het fonds is vrij groot, lijkt op het eerste gezicht niet zo duur, maar doet amper dividend.



Verder is er maar één nieuwtje op het Damrak en het is altijd spannend wat de koers doet, als een biotech met een persbericht komt:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:08 Licht lagere opening AEX voorzien

07:16 Pharming publiceert positieve resultaten Fase 3-studie leniolisib

07:05 Europese beurzen openen waarschijnlijk overwegend vlak

07:00 Chinese export daalt veel harder dan verwacht

06:55 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

06 dec Wall Street sluit in het rood

06 dec Olieprijs daalt in New York

06 dec Exor duwt Just Eat Takeaway uit AEX-index

06 dec Europese beurzen sluiten lager

En dan nog even dit

Weer een rotdag:

Stocks tumbled Tuesday, building on the previous session’s losses, as fears of a recession gripped Wall Street.



The Dow fell 1.07%.

The S&P 500 shed 1.44%.

The Nasdaq slid 2.00%.https://t.co/D5KYjNidAx pic.twitter.com/udtXTov5So — CNBC (@CNBC) December 6, 2022

Verrassend?

WATCH: With investor interest dampened after the collapse of the crypto exchange FTX, Goldman Sachs sees a buying opportunity as it plans to spend tens of millions of dollars scooping up or taking stakes in beaten-down crypto companies https://t.co/0pezRAOQa9 $GS pic.twitter.com/8RUcDx6ICZ — Reuters Business (@ReutersBiz) December 7, 2022

Toe maar! Over ESG, echt.

Activist investor Bluebell targets BlackRock, seeks ouster of CEO Fink https://t.co/bM7htwh7U2 pic.twitter.com/JKbvDQDg1L — Reuters Business (@ReutersBiz) December 7, 2022

Dit klinkt veel, is het ook, maar denk aan ASML en in de VS verspeelde alleen Meta dit al:

Over $400 billion has been erased from the value of Europe's tech industry this year https://t.co/N2bP5Y7skU — CNBC (@CNBC) December 7, 2022

De president kwam er zelfs voor langs:

TSMC to boost Arizona investment to $40 billion with second semiconductor chip plant @EmmaKinery https://t.co/eaVyM7FgN9 — Ted Kemp (@TedKempCNBC) December 7, 2022

Er is alvast een afnemer:

WATCH: CEO Tim Cook said Apple will build chips in the US for the first time in nearly a decade, working with TSMC https://t.co/4YGvuYPyP3 pic.twitter.com/jB49LLrzGB — Bloomberg Markets (@markets) December 6, 2022

Wie hebben we hier met wat?

Crypto is “a complete sideshow” and crypto tokens are “like pet rocks,” JPMorgan CEO Jamie Dimon tells @SquawkCNBC. https://t.co/aQWyolXnvY pic.twitter.com/De26Ava45l — CNBC (@CNBC) December 7, 2022

En hij geeft eindeloos interviews over zijn leerproces. Ofzo.

Sam Bankman-Fried could face years in prison over FTX's $32 billion meltdown — if the U.S. ever gets around to arresting him https://t.co/KMPSxbXgv8 — CNBC (@CNBC) December 6, 2022

China uit, altijd lastig? Wie weet ooit:

China’s absence from the World Cup has spurred a call for a total overhaul of its soccer program, underscoring the frustration fans in the world’s most populous nation feel at being left out of the sport’s top event https://t.co/4kHNlD8Bjg — Bloomberg Markets (@markets) December 7, 2022

Veel plezier en succes vandaag.