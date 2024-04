Europese beurzen openen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van de Amerikaanse PCE-inflatie vanmiddag.

IG voorziet een openingswinst van 72 punten voor de Duitse DAX en een plus van 42 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 56 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager geëindigd, in combinatie met sterk oplopende rentes.

Verder konden beleggers donderdag aan de slag met een reeks aan kwartaalcijfers uit Europa en aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar techreus Meta teleurstelde met de outlook.

De Duitse tienjaarsrente liep woensdag al op en steeg donderdag nog verder, naar 2,63 procent bij het Europese slot.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in mei minder negatief is geworden. Ook het vertrouwen in Frankrijk verbeterde verder.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deden Deutsche Bank en Infineon goede zaken, terwijl Symrise hekkensluiter was in de DAX met een verlies van 4 procent. In Parijs vielen BNP Paribas, STMicroelectronics en Sanofi positief op, maar leverde Dassault in de CAC 40 wel meer dan 4 procent in. Ook aandelen van luxemerken LVMH en Hermes stonden flink onder druk. Hermes herstelt maar moeizaam in China, bleek uit een toelichting op de kwartaalcijfers.

BNP Paribas publiceerde beter dan verwachte cijfers met daarin een lager dan verwachte voorziening voor slechte leningen. De outlook werd gehandhaafd. Het aandeel steeg bijna een procent.

Sectorgenoot Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt, door kostenbeheersing en aantrekkende inkomsten uit investment banking. Het aandeel sloot als koploper op de Duitse beurs ruim 8 procent hoger.

BASF boekte in het eerste kwartaal een EBITDA die in alle segmenten opliep. Daar stonden dan weer voorzieningen tegenover. De vaste kosten zijn gedaald. De kwestie in en rondom de Rode Zee zorgde voor minder import en daarmee voor voorraadvorming. De koers sloot donderdag 0,6 procent lager.

STMicroelectronics gaf donderdag voor 2024 een omzetwaarschuwing af die grimmiger was dan waar de markt rekening mee hield. De omzetverwachting ging van 15,9 tot 16,9 miljard euro naar 14 tot 15 miljard euro. Het bedrijf kampt met een dalende vraag naar chips uit de automotivesector. STMicroelectronics sloot toch 1,1 procent hoger.

Sectorgenoot Infineon steeg 3,6 procent. ASML leverde licht in.

BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal van 2024 de eigen outlook gehaald, zoals verwacht, maar presenteerde wel een teleurstellende orderinstroom. Het aandeel verloor ruim 2 procent in Amsterdam.

De omzet van Unilever is in het eerste kwartaal van 2024 onderliggend minder hard gegroeid ten opzichte van de drie maanden ervoor, maar wel harder dan analisten hadden voorzien. Unilever rekent voor de komende jaren nog steeds op een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent. Daarnaast zal Unilever "een bescheiden" verbetering van de onderliggende operationele marge leveren. Het aandeel sloot bijna 6 procent hoger.

Sectorgenoot Nestlé kende een zwakke jaarstart, merkten analisten van Bernstein op. de omzetgroei viel in het eerste kwartaal flink terug en kwam ook ruim onder de verwachting uit. Het aandeel daalde 2,2 procent in Zürich. De outlook werd wel gehandhaafd.

Adyen heeft in het eerste kwartaal fors hogere volumes en omzetten gerealiseerd, maar waar de volumes meevielen, viel de omzet toch wat tegen. De koers daalde ruim 18 procent.

RELX is dit jaar goed gestart, met een aanhoudende verschuiving naar analyse en tools die besluitvorming van klanten ondersteunen. RELX herhaalde donderdag de outlook. Het aandeel noteerde toch een min van 0,7 procent.

Anglo American heeft een bod ontvangen van rivaal BHP Group. Anglo American heeft een marktkapitalisatie van 35 miljard dollar. Het bestuur gaf aan het ontvangen bod te bestuderen. Het aandeel Anglo American sloot donderdag ruim 16 procent hoger in Londen en BHP Group daalde meer dan 2 procent.

WPP maakte een daling in de autonome omzet bekend, maar volgens Citi Research kon dat worden toegeschreven aan bekende aspecten als een grotere blootstelling van techklanten en China. De koers van het Britse pr- en advertentiebedrijf sloot bijna een procent lager in Londen.

Euro STOXX 50 4.939,01 (-1,1%)

STOXX Europe 600 502,38 (-0,6%)

DAX 17.917,28 (-1,0%)

CAC 40 8.016,65 (-0,9%)

FTSE 100 8.078,86 (+0,5%)

SMI 11.260,61 (-1,0%)

AEX 870,27 (-0,4%)

BEL 20 3.857,94 (-0,7%)

FTSE MIB 33.939,75 (-1,0%)

IBEX 35 10.983,70 (-0,4%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een groene opening tegemoet, waarbij beleggers in New York kunnen reageren op de resultaten van Alphabet, Microsoft, Intel en Snap die donderdag nabeurs bekend werden gemaakt.

Alphabet boekte sterke resultaten en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 70 miljard dollar. Ook zal het moederbedrijf van Google voor het eerst dividend uitkeren, van 0,20 dollar per aandeel. Microsoft wist de verwachtingen afgelopen kwartaal te verslaan, terwijl Snap met een sterke outlook kwam. Intel stelde vooral teleur met de opbrengsten, waaronder die bij de Data en AI-tak.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd, maar de verliezen van eerder op de dag werden wel deels goedgemaakt.

Techreus Meta leverde woensdag in de nabeurshandel flink in, hoewel de resultaten boven verwachting waren. Frank Vranken wees echter op een "zwakke omzetverwachting" bij Meta en hoger dan verwachte kapitaaluitgaven, die zorgden voor een koersval van het aandeel en in reactie daarop ook een stevige daling van de futures op Wall Street.

"Maar Meta was niet de enige, IBM, een ander tech-aandeel, verloor meer dan 8 procent bij het sluiten van de markt. We vragen ons af wat de reactie zal zijn als Google en Microsoft hun inkomsten bekendmaken", aldus de expert van Bank Edmond de Rothschild.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is de koersreactie van het aandeel Meta, dat dit jaar al zo'n 40 procent steeg, overdreven.

"Soms hebben beleggers slechts een klein excuus nodig om winst te nemen, wat meestal geen goede strategie is", aldus Wiersma, die het bericht van extra investeringen in AI door Meta, "van 37 miljard naar 40 miljard dollar dit jaar", goed nieuws vindt voor chipbedrijven.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor de voorlopige groeicijfers over het eerste kwartaal in de Verenigde Staten. De Amerikaanse economie groeide met 1,6 procent in de eerste drie maanden van 2024. Economen rekenden vooraf op een groei van meer dan 2 procent. In het vierde kwartaal groeide de Amerikaanse economie nog met 3,4 procent.

Swissquote Bank stelde dat een tegenvallend groeicijfer slecht is voor de vooruitzichten van bedrijven, maar wel weer gunstig voor een renteverlaging.

De bijbehorende PCE-indicator toonde voor het eerste kwartaal echter een inflatie van 3,4 procent en een kerninflatie van 3,7 procent, bleek verder uit de cijfers van de Amerikaanse overheid. Dat was in het vierde kwartaal nog respectievelijk 1,8 en 2,0 procent.

"Dit betekent dat de PCE-kerninflatie voor maart [vrijdag] ook hoger uitvalt dan verwacht", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Voor de PCE-inflatie voor de maand maart die vanmiddag verschijnt, wordt gerekend op een inflatie van 2,6 procent, van 2,5 procent in februari. De kerninflatie zou licht zijn afgekoeld, van 2,8 tot 2,7 procent.

De kans op een renteverlaging voor september is inmiddels "vrijwel nihil", volgens economen van ING. Volgens de CME FedWatch Tool houdt een kleine meerderheid van de markt nu rekening met een eerste renteverlaging tijdens de Fed-vergadering in september.

De kans op twee renteverlagingen in 2024 wordt ook kleiner, wellicht ook met het oog op de presidentsverkiezingen in november, waarbij de Federal Reserve de politiek mogelijk niet wil beïnvloeden. Volgende week, op 1 mei, zal de Fed vermoedelijk de rente op het huidige niveau handhaven.

Verder werden afgelopen week in de VS 207.000 nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering gedaan, tegen 212.000 in de week ervoor. Er werd vooraf gerekend op 215.000 nieuwe steunaanvragen. De aanstaande woningverkopen stegen in maart, terwijl een stabiel niveau was voorzien.

De tienjaarsrente in de VS steeg donderdag naar 4,71 procent en daarmee het hoogste punt dit jaar.

De olieprijzen liepen richting de settlement op. Manish Raj van Velandera Energy Partners wees erop dat "veel mensen short hadden verkocht en toen ze allemaal hun posities probeerden te sluiten," kregen de olieprijzen een impuls.

Bedrijfsnieuws

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram rapporteerde woensdagavond een recordomzet voor het eerste kwartaal, maar maakte investeerders bang met voorspellingen van stijgende kosten. Het bedrijf geeft miljarden uit om zijn sectorgenoten op het gebied van kunstmatige intelligentie in te halen. Het aandeel verloor donderdag dik 10 procent.

De kwartaalomzet van IBM bleef achter bij de verwachtingen. IBM kondigde ook een deal van 6,4 miljard dollar aan om cloudsoftwarebedrijf HashiCorp te kopen. Aandelen van IBM verloren donderdag 8 procent, terwijl HashiCorp 4,5 procent steeg.

Dow Inc. boekte in het eerste kwartaal een lagere omzet en ook de winst slonk, ondanks dat de marge steeg. Het aandeel verloor bijna een procent.

Harley-Davidson boekte in het eerste kwartaal van 2024 een lagere omzet, doordat er minder motoren werden geleverd en de prijzen daalden. Het aandeel verloor 16 procent.

American Airlines heeft in het eerste kwartaal van 2024 een recordomzet geboekt, maar de resultaten waren toch onder verwachting. Het aandeel steeg circa anderhalf procent.

Caterpillar verloor circa 7,0 procent. In tegenstelling tot de winst, viel de omzet afgelopen kwartaal iets tegen in vergelijking tot de analistenverwachting.

De kwartaalresultaten van Ford overtroffen de verwachtingen, omdat de verkoop van grote vrachtwagens aan grote commerciële wagenparken de problemen in de EV-sector compenseerden. De aandelen stegen bijna een procent.

Restaurantketen Chipotle Mexican Grill zag de omzet en marges het afgelopen kwartaal stijgen. De aandelen stegen ruim 6 procent.

Het aandeel Hertz daalde donderdag ruim 19 procent nadat het autoverhuurbedrijf een sterker dan verwacht verlies rapporteerde. De grote misser was vooral te wijten aan de aankoop van teveel dure elektrische voertuigen.

S&P 500 index 5.048,42 (-0,5%)

Dow Jones index 38.085,80 (-1,0%)

Nasdaq Composite 15.611,76 (-0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het groen.

Nikkei 225 38.038,36 (+1,1%)

Shanghai Composite 3.076,92 (+0,8%)

Hang Seng 17.626,75 (+2,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0721. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0732.

USD/JPY Yen 156,17

EUR/USD Euro 1,0721

EUR/JPY Yen 167,45

MACRO-AGENDA:

07:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

08:45 Consumentenvertrouwen - April (Fra)

14:30 Persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie - Maart (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - April def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 IMCD - Cijfers eerste kwartaal (NL)

07:00 Signify - Cijfers eerste kwartaal (NL)

08:00 TotalEnergies - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

09:00 ASML - Ex-dividend

09:00 Beursgang CVC (verwacht)

13:00 AbbVie - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 ExxonMobil - Cijfers eerste kwartaal (VS)