Beursherstel wordt bevestigd door nieuwe kapitaalstromen

De recente opmars van Nederlandse aandelen wordt ondersteund door de instroom van vers kapitaal.

In de afgelopen weken is er weer vers geld de markt in gestroomd. Dat kunnen we in elk geval afleiden uit de opleving van de moneyflow, die deze week op het hoogste punt van de afgelopen twee maanden is aanbeland.

Nieuwe geldstromen

De moneyflow-indicator van de Nederlandse beurs krult steeds duidelijker opwaarts. De instroom van vers kapitaal richting Nederlandse aandelen komt dus goed op gang.



De Nederlandse beurs is in relatief korte tijd hard opgeveerd. Vanaf de steun rond 627,35 punten (de bodem van 28 september), is de AEX gestegen tot rond de 673 punten, een stijging van ruim 45 punten.

Tussen het intraday low van 13 oktober rond 611,73 punten (de spikedag) en het intraday high van gisteren op 680 punten, lag een verschil van maar liefst 11%. Hiervoor waren slechts 14 beurssessies nodig.

Mooie oktobermaand achter de rug

Overigens leverde de maand oktober voor de hoofdindex een winst op van 4,7%. Deze technische verbetering valideert het proces van bodemvorming waar de markt al een paar weken mee bezig is.

Bovendien wordt recente opmars van Nederlandse aandelen dus ook ondersteund door de instroom van vers kapitaal, getuige de opleving van de moneyflow-indicator.

Vandaag bekijk ik de recente uitbraak van de AEX, alsmede de verbetering van de moneyflow-indicator.

De AEX-index krult opwaarts

De Nederlandse beurs (AEX-index) is technisch bezien flink verbeterd. Nadat de dalende trend opwaarts is doorbroken, is de AEX-index nu ook boven de oude weerstand op 669,76 punten (gevormd op 5 oktober) gebroken.

Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrij gemaakt voor een aanval op de volgende horde rond 736,34 punten (gevormd op 4 augustus).

Steun ligt rond 627,35 punten (de bodem van 28 september).

Verse geldstroom richting aandelen

De moneyflow-indicator laat een flinke opleving zien. Dit signaleert dat de instroom van kapitaal richting de Nederlandse aandelenbeurs toeneemt. De tekst gaat verder onder de grafiek.





Duiding moneyflow

De moneyflow met altijd vergeleken worden met het verloop van de AEX index en kent verschillende standen:

Beurs omhoog met hoge omzetten: de moneyflow stijgt. De opmars van de beurs wordt gevalideerd, dus er is instroom van vers kapitaal.

Beurs omhoog met lage omzetten: de moneyflow blijft achter. De opmars van de beurs wordt niet ondersteund door omzetten, dus geen instroom van vers kapitaal.

Beurs omlaag met hoge omzetten: de moneyflow daalt. De zwakke beurs wordt bevestigd door hoge omzetten, dus uitstroom van kapitaal.

Beurs omlaag met lage omzetten: de moneyflow blijft stabiel. De zwakke beurs wordt niet bevestigd door hoge omzetten, dus geen uitstroom van kapitaal.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Wat houdt moneyflow of geldstroom in?

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht (of verkoopdruk) kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop.

Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator de On Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On Balance Volume van Granville.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.