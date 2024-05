AEX vlak van start gegaan, verzekeraars bungelen onderaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 912,19 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen gingen ArcelorMittal en DSM-Firmenich aan kop met winsten van krap een procent. De verzekeraars Aegon, NN en ASR sloten de rij met verliezen van een tot twee procent. In de AMX won Just Eat 3,5 procent. Uber gaat de Taiwanese activiteiten van Delivery Hero overnemen voor 950 miljoen dollar. Dit maakten beide bedrijven vanochtend bekend. Dat nieuws kan overnamefantasie in de sector aanwakkeren. Aalberts en Fagron daalden ongeveer een procent. OCI steeg na een kwartaalupdate 0,2 procent. In de AScX won Ebusco twee procent. De fabrikant van elektrische bussen uit Deurne is van plan om Michiel Peters voor te dragen als co-CEO, naast oprichter Peter Bijvelds. B&S Group verloor na cijfers krap vier procent, nadat het aandeel de afgelopen maanden hard is opgelopen. Bron: ABM Financial News

