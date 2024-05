Triodos wil certificaten aan Euronext noteren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Triodos is een notering van de eigen certificaten op Euronext aan het voorbereiden. Dit maakte de bank dinsdagochtend bekend. Een evaluatie liet volgens Triodos zien dat louter verhandelbaarheid op MTF onvoldoende is voor een adequaat functioneerde handelsoplossing voor certificaathouders. "We zijn tot de conclusie gekomen dat een notering aan Euronext een betere toegankelijkheid biedt en daardoor beter aansluit bij nieuwe en huidige investeerders", zei CEO Jeroen Rijpkema dinsdag in een toelichting. Om tot een notering te kunnen overgaan, zal Triodos een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders organiseren om groen licht te krijgen voor de plannen. Ook de toezichthouders moeten akkoord gaan met de plannen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.