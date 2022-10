Het is druk en hectisch voorbeurs, want wat een koersgeweld

De AEX indicatie is -1,0% na Q3-cijfergeweld nabeurs New York, waar eerder op de dag Meta -24,6 deed (en After Hours ook nog -0,1%, maar dit even geheel terzijde):

Apple +0,3%

Amazon -12,7%

Intel +5,5%

Zo meer hierover, eerst de brede markt:

Europese futures openen een paar tienden lager, wellicht hapert onze technologie weer

De Amerikaanse herstellen een paar tienden tot bijna een procent voor de Nasdaq 100 mini future

In Azië staat China er vreselijk bij, vanwege nieuwe Covid maatregelen? Hong Kong -3,8% (Tencent -5,8%), Shanghai -2,0%, Tokio, Seoul en Taipeh staan -0,9%, -0,7% en -1,1%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +0,4% op 27,4

De dollar zakt 0,1% naar 0,9975

Goud doet -0,2%, olie verliest rond 1% en crypto zakt 1% à 2%

De rentes dan, die iets hoger neigen. De lagere standen, ze zijn allemaal ruim van hun laatste top afgekomen, bevestigen de hogere aandelenkoersen. Tenminste, dat is het beeld dit jaar.



Eerst maar dit en alles leest u in mijn blog:

Amazon opende -19,8% gisteren op cijfers die niet aan verwachtingen voldeden en dan met name de teleurstellende outlook Q4. Cloud viel ook tegen

Apple leverde wel op vrijwel alle punten, maar ook niet meer dan dat en gaf geen guidance af

Intel voldeed wel, maar trok de outlook in. Maar de chipper gaat voor $10 miljard saneren en dat redde de koers

Hier de Apple essentials, keurige levering in moeilijke tijden. We zijn ook zo vreselijk verwend met Big Tech, dat we misschien het onmogelijke van ze vragen. Serieus, wie hield er nou rekening met weer whopping double digits?



Het zijn echt de reguliere technologie en chippers die het voor de kiezen krijgen, ofwel de karavaan is aan het verder trekken. Dit is de Ark Innovation ETF vol met compleet gesloopte niet-winstgevende tech. Dat ligt nu goed en staat alweer +15% boven de laatste bodem. Jaja, er kan altijd nog een sneltrein komen.



Spike naar beneden op één van de hoogste volumes ooit, misschien ziet Meta wel de bodem. U weet het nooit. Leuk om te speculeren vandaag in de IEX Beleggers Podcast hoe het verder met met het bedrijf. Hebt u nog vragen?



En meteen door, want het is weer bal voorbeurs Damrak. Signify sluit zich aan bij wat iets te vaak het thema is dit rondje: verwachtingen gehaald, maar ook zij trekt de outlook in. Lees hier het verhaal.





Op Schiphol zijn de lange, lange rijen wachtenden - tijd zat - alle vijftien coupletten van het Wilhelmus aan het zingen, want de Q3's van Air France-KLM vallen mee. Het gaat een stuk beter en het bedrijf schrijft zwarte cijfers. Een serieuze belegging is het natuurlijk nog altijd en nog lang niet.



Oeps, Basic-Fit trekt de outlook ook al in en verlaagt haar groeitempo op korte termijn. De cijfers zijn op zich in orde. Hier leest u hoe het zit.



Fugro levert: ze voldoet met haar Q3's aan de consensus, handhaaft de outlook en voert zowaar de investeringen wat op. Hier staat het verslag.



Tot slot nog even dit, zou het...? U begrijpt vast wel wat ik bedoel. Iets met een top. Verder hebben UMG (hier). Brunel (hier) en Brill (hier) ook cijfers, Pharming heeft nieuws en de Bank of Japan doet weer... niks.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september gemiddeld 22,9 procent hoger dan in september 2021. De prijsstijging is verder afgevlakt.a href="https://t.co/1G0UybSmIN">https://t.co/1G0UybSmINpic.twitter.com/xGqDDtCEUO — CBS (@statistiekcbs) October 28, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:16 AEX lager van start

08:07 Franse economie groeit iets harder dan gedacht

08:01 Dubbelcijferige omzetstijging voor Brunel

07:56 Basic-Fit is minder optimistisch gestemd

07:52 Air France-KLM schrijft zwarte cijfers

07:33 Pharming meldt acceptatie van ingediend registratiedossier leniolisib

07:22 Meevallende cijfers Signify maar wel outlookverlaging

07:18 Resultaten Fugro trekken verder aan

07:09 Bank of Japan handhaaft rente

07:04 CBS: economisch beeld Nederland opnieuw minder positief

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:59 Vertrouwen bij ondernemers industrie blijft laag

06:57 Afzetprijzen Nederlandse industrie met bijna 23 procent omhoog

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

27 okt Apple verkoopt minder iPhones dan verwacht

27 okt Intel verlaagt outlook

27 okt Outlook Amazon stelt teleur

27 okt Meta hard onderuit op verdeeld Wall Street

27 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

27 okt Olieprijs stijgt verder

27 okt Wall Street kleurt overwegend rood

27 okt Omzet Brill beter dan verwacht

27 okt Europese beurzen sluiten verdeeld

27 okt Omzet UMG stijgt minder hard

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met Big Oil:

07:00 Fugro - Cijfers derde kwartaal

07:00 Signify - Cijfers derde kwartaal

07:15 Air France-KLM - Cijfers derde kwartaal

07:30 Basic-Fit - Cijfers derde kwartaal

08:00 Brunel - Cijfers derde kwartaal



07:00 EssilorLuxottica - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Sanofi - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Volkswagen - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:15 Air France-KLM - Cijfers derde kwartaal (Fra)

13:00 AbbVie - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers derde kwartaal (VS)



06:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 producentenprijzen - September (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Oktober (NL)

07:00 Consumentenvertrouwen - Oktober (Jap)

07:30 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (Fra)

08:45 Inflatie - Oktober vlpg. (Fra)

11:00 Consumentenvertrouwen - Oktober def. (eur)

14:00 Inflatie - Oktober (Dld)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - September (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - September (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Oktober def. (VS)

En dan nog even dit

Dow Jones +0,6% en Nasdaq 100 -1,9%, zelden was het verschil tussen waarde en tech zo groot:

A mixed bag of corporate earnings along with solid economic data paved the way for an uneven session on Wall Street. Read more: https://t.co/wHecuRlheT pic.twitter.com/hcxQ6vuCAq — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2022

Dinsdag de Nevi inkoopmanagersindex en hoop en bid alvast voor de nieuwe orders:

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in oktober minder positief dan in september. In de Conjunctuurklok van oktober presteerden 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.https://t.co/JhTWZxGxD0 pic.twitter.com/6HxsB7FkHf — CBS (@statistiekcbs) October 28, 2022

De yen trekt zowaar wat aan:

In wat het beste kwartaal van het jaar moet worden:

WATCH: In a sign that inflation-wary consumers have less money to spend, Amazon forecast a slowdown in sales growth for the holiday season https://t.co/BNLsb2Bzuy $AMZN pic.twitter.com/UnukAQw85i — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2022

Apple nog even:

Hier komt een massaontslag aan?

Intel announces up to $10 billion in cost reductions through 2025 https://t.co/gXSxY74p3S — CNBC (@CNBC) October 27, 2022

Het geduld van Wall Street met Mark Zuckerberg heet op te raken:

From @Breakingviews: Meta shares slumped after it said that revenue fell in the third quarter, even though it is still boosting spending on the metaverse. @thereallsl explains how it could run out of steam before Mark Zuckerberg’s ambitions transpire https://t.co/03x5tuBgcR $META pic.twitter.com/0YazJR1pLN — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2022

Oh ja, die hadden we ook nog gisteren.

WATCH: The European Central Bank raised interest rates again and signaled it was keen to start shrinking its bloated balance sheet, taking another big step in tightening policy to fight off a historic surge in inflation https://t.co/3LJPNDkIqs pic.twitter.com/0j7l1dadTN — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2022

En wie krijgt weer het laatste woord? Twitter is van hem (en de hele board is al naar huis):

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Bij deze:

EXCLUSIVE: Elon Musk plans to become Twitter's CEO and reverse lifetime bans on users https://t.co/gbrdnuM1nK pic.twitter.com/xQOpRbxI6o — Bloomberg Markets (@markets) October 28, 2022

Veel plezier en succes vandaag.