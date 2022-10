Basic-Fit is minder optimistisch gestemd

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste negen maanden van dit jaar fors meer leden verwelkomd, maar de outlook voor 2022 werd op bijna alle vlakken verlaagd. Dit bleek vrijdag uit een kwartaalupdate van de uitbater van fitnessclubs.

Basic-Fit mikt voor dit jaar op een groei van het ledenbestand tot 3,35 miljoen leden, terwijl het clubnetwerk tot 1.200 clubs moet groeien. Eerder werd nog gesproken voor dit jaar van een groei van minimaal 1 miljoen nieuwe leden tot een ledenbestand van 3,5 miljoen bij een clubnetwerk van 1.250.

Verder komt de omzet dit jaar vermoedelijk uit aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 800 tot 850 miljoen euro, terwijl ook de onderliggende EBITDA lager zal uitvallen tussen de 200 en 205 miljoen euro. Eerder werd nog gemikt op een onderliggende EBITDA van 240 miljoen euro.

"Tijdens het jaar zagen we toegenomen vertragingen in het verkrijgen van licenties voor de bouw van nieuwe clubs. Als gevolg verwachten we eind 2022 op 1.200 clubs geopende clubs te zitten", aldus CEO Rene Moos. De 50 extra clubs waar Basic-Fit eerder nog op mikte, zullen nu naar verwachting geopend worden in januari volgend jaar.

"Gezien het huidige inflatoire klimaat en de ontwikkeling van de energieprijzen in Europa, zullen we flexibel zijn in de geplande openingen van nieuwe clubs in 2023", zo stelde de topman, daarbij wel opmerkend dat Basic-Fit vasthoudt aan de langetermijndoelen van 200 tot 300 nieuwe clubs per jaar. "Afhankelijk van de macro-economische omstandigheden kan dit aan de onderkant of bovenkant van de bandbreedte uitkomen." Basic-Fit handhaafde de outlook voor een clubnetwerk van 3.000 tot 3.500 in 2030.

Als gevolg van minder nieuwe clubs aan het einde van het jaar, verwacht Basic-Fit dit jaar ook minder leden te verwelkomen, terwijl ook de resultaten lager uitvallen.

In de afgelopen negen maanden steeg het ledenbestand naar 3,15 miljoen, een plus op jaarbasis van 42 procent.

Er werden in het afgelopen negen maanden 165 nieuwe clubs geopend, waardoor het totale netwerk aan clubs steeg tot 1.160.

De omzet trok ook flink aan van 186 miljoen euro vorig jaar naar 563 miljoen euro dit jaar. Vorig jaar werd Basic-Fit nog hard geraakt door de coronacrisis. Maatregelen dwongen de keten ertoe de deuren gesloten te houden.

De omzet per lid steeg tot 22,50 euro per maand.

Eind september had Basic-Fit 174 miljoen euro aan liquide middelen. Dit was eind maart nog 181 miljoen euro. Basic-Fit verwacht nog voldoende liquiditeit te hebben om de activiteiten door te zetten. De schuldratio zal tegen de 3,0 zijn, beduidend onder de convenanten, aldus Basic-Fit.

Ook verwacht de keten in de loop van de tweede helft van 2023 op het punt van een positieve kasstroom te komen.