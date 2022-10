Slotcall: AEX draait en keert er op los en grote winnaars en verliezers

Unibail rolt net door met Q3's, outlook verhoging:

Voor iedereen die zo graag een bodembel wil horen. Bij deze The Firm, ofwel Goldman Sachs:

Because we have not met either of the two conditions—convincing inflation relief or a shift towards outright recession—that we think are necessary for a sustained shift, we do not think the pressure for tighter financial conditions is at an end.

So unless the inflation news turns convincingly better, we could still find ourselves back in the [financial conditions] loop relatively soon, The other big risk is that a severe recession develops. No asset, they say, is priced for a big downturn.

The case for U.S. equities does not look strong and the normal conditions for an equity trough are not clearly visible yet. Equities have not fully reflected the latest rise in real yields and higher equities will likely be offset by policy in the end.

Kortom, geen leuke boodschap van de zakenbank, maar misschien een realistische. Niemand weet nog tot hoe ver de inflatie, de rente en de waarschijnlijke recessie reiken en daarmee de winsten en waarderingen van aandelen. Misschien hebben we de bodem al gezien, misschien wordt het nog (veel) erger.

Een optie die u zelden hoort is zijwaartsende koersen. Kan ook nog.

Housing’s in freefall. Big Tech is slowing down. Even at Coca-Cola, which surprised to the upside for the third quarter, CEO James Quincey flagged “there are some changes in consumer behavior going on.” https://t.co/MyGYAroCI2 — MarketWatch (@MarketWatch) October 26, 2022

Heineken

Vandaag past in dit beeld. Er zijn veel en helaas overwegend tegenvallende en zelfs slechte Q3-cijfers van de bedrijven. Zo ook hier op het Damrak. U moet bijvoorbeeld heel lang terug in de tijd om Heineken zo op kwartaalcijfers te zien zakken. Die zijn dan ook teleurstellend, ondanks een enorme dollar rugwind.

Hulde voor hem, onze analist Niels Koerts zag dit aankomen en had het aandeel ook op sell staan. Zijn koersdoel stond vandaag op het bord. Koerts:

Heineken ziet geen noodzaak om naar aanleiding van deze tegenvallende trading update zijn outlook bij te stellen. Toch wordt het voor de brouwer een uitdaging om aan de consensus van analisten te voldoen.

Het bedrijf heeft te maken met een forse kostenstijging van de energie, transport en verpakkingsmateriaal. De doorgevoerde prijsverhoging is onvoldoende om de marges op peil te houden.

Het bedrijf merkt inmiddels een verslechtering van de vraag, waardoor de volumes in het lopende kwartaal onder druk komen te staan. Er bestaat dus een reële kans dat Heineken niet aan de marktverwachting kan voldoen.

Koerts heeft zijn advies inmiddels bijgesteld en wijst nog even op een alternatief voor Heineken.

Heineken (-9%) wordt flink afgestraft voor zijn tradingupdate over het derde kwartaal. De volumegroei viel tegen en de brouwer waarschuwt voor een verzwakkende bierconsumptie.



Mijn gehele analyse leest u hieronder:https://t.co/kJv946mftK pic.twitter.com/AgdkS0ZCil — Niels Koerts (@KoertsNiels) October 26, 2022

ASMI

Dan ASMI dat gisteren nabeurs verraste met veel grotere China schade dan verwacht, door de nieuwe Amerikaanse semiconductor sancties. Daardoor blijft de outlook 2022 wat die was en gaat niet omhoog. De koersreactie mag er zijn, maar wees eerlijk: zo'n beweging staat ook wel een zónder nieuws op het bord.

Er speelt echter meer bij ASMI en onze analiste Paul Weeteling duidt. Hem vallen vooral de snel stijgende kosten op:

Resumerend was dit wederom een sterk kwartaal voor ASMI, met een paar kanttekeningen waarvan de exportrestricties, oplopende kosten en de niet eeuwig durende gunstige dollarwind de belangrijkste zijn.

Voor het lopende kwartaal rekent ze op een omzet van €600-630 miljoen en volgend jaar een kleine krimp van de sector. Daarmee zegt het bedrijf niet dat het zelf verwacht te krimpen.

De omzettaxatie voor dit jaar verhogen we marginaal, terwijl we de winsttaxaties voor 2023 verlagen, vanwege hoger dan verwachte kosten. Gezien het niveau van de orderintake en het orderboek laten we de omzetverwachting voor 2023 ongemoeid.

Verder is het beeld erg verdeeld onder chippers vandaag, want ook Texas Instruments +0,9% nu!) en Hynix (+0,5%) hadden teleurstellende cijfers. Sectorindex SOX doet +1,2% (opende in de min) maar u ziet dat ook ASML en Besi aan de verkeerde kant van de medaille zitten.

ASMI: niet zo slecht als het lijkt #ASMI https://t.co/zBJeAyoq1f — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 26, 2022

KPN

De koers leek het persbericht te volgen vandaag? KPN opende hoger, maar dook daarna weg. Dit jaar presteert de telecom boven verwachtingen en het concern zet de outlook eens te meer in de verf. Hier ronkte het persbericht dan ook over, maar even verderop... Lees mee met onze analist Peter Schutte:

Een prima kwartaalbericht van KPN, dat de consensus op alle fronten overtreft. Voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal zijn de inkomsten uit diensten gestegen. Vooral bij de mobiele diensten ziet het een gezonde aanwas van klanten in zowel Consumer als bij Business.

De Business-tak liet in het derde kwartaal een sterke groei zien van 3,4%, vooral door groei in het MKB. Maar kijken we verder naar volgend jaar, dan nemen de onzekerheden toe en waagt KPN zich niet meer aan harde prognoses. KPN herhaalde de in juli verhoogde verwachtingen voor 2022.

Nu komt het en ja, beleggen is vooruit kijken. vandaar de zuinige koersreactie, maar ook niet meer dan dat. Met een vijfjaars bèta van 0,3% is KPN dan op papier ook het minst beweeglijke AEX-aandeel.

De financiële ambities voor 2023 staan echter niet meer in het persbericht vermeld.

En dan het onvermijdelijke oordeel van Schutte:

Wij nemen aan dat de consensus voor de ontwikkeling van de ebitda na leases en vrije kasstroom voor de komende jaren omlaag zal gaan, en dat dit voor mogelijk verdere koersdruk zal zorgen.

Toedeledoki zegt de koers ook vandaag, maar onze analist Martin Crum denkt niet dat Randstad (officieel een cyclical) ontkomt aan de recessie:

Dollar, rente en aandelen: riks-on

Dan de brede markt vandaag, waar te beginnen? Want zoals al het hele jaar beweegt het weer flink overal en als u even niet op let, kan de markt weer compleet gedraaid zijn, om even later weer een andere richting te kiezen. Vandaag is weer zo'n dag. De AEX stond zelfs even bijna -2,0%.

Als ik er zelf in om kom, grijp ik altijd naar een beproefde methode: beginnen bij het begin. De dollar, de moeder aller assets (en verreweg het meest succesvolle exportproduct ooit). Er staat weer pariteit op het bord, nadat het valutapaar gisteren nog met 0.97 begon. Zo snel kan het zelfs hier gaan.

Vervolgens de rentes en zie het verschil in euro (AAA) yields en die van de dollar. De valutabeweging bevestigt het verhaal op de networks is dat de markt stilaan van een minder havikse Fed uit gaat, ofwel minder renteverhogingen dan verwacht. Vandaar dat deze markten nu even tegen dollar(beleggingen) in loopt.

Obligaties worden gekocht, ofwel de rentes dalen. Het is de grote trend dit jaar dat aandelen vrijwel één op één meebewegen en dus moeten meekijken. Vink! Zie verder het Goldman Sachs verhaal in dit stuk, niets is nog zeker. Als u daar op wacht, is in de regel de (meeste) koerswinst weg, maar ook het grootste risico.

Even tussendoor, bij ons doet intussen 20 jaar vast ook alweer rond 5% (was met de jaarwisseling nog ongeveer 1,5%), maar in de VS begint het rente- en aflossingssommetje van hypotheken er écht serieus uit te zien. Dit is de Amerikaanse 30 jaar hypotheekrente (de bench mark) en het staat er echt.

Zo kan de Amerikaanse huizenmarkt het schudden, u weet wat dat voor de economie en het sentiment betekent, ofwel hoe centrale banken met hun rentewapen de economie kunnen raken. Want het bedrijfsleven staat ook niet te trappelen om met duurder geld te investeren in een verslechterende economie.

Dan de aandelenmarkt en ja, die wil even niet omlaag ondanks veel mislukte cijfers...? Het lijkt er een beetje op, het is vrijwel overal groen op de borden. De AEX gaat echt gebukt onder Heineken en chippers, maar ook hier zijn er zat fondsen die het ruime sop kiezen en dat zijn vaak ook nog de meest risicovolle.

Op de brede markt vallen verder sterk oplopende commodities en crypto op. Risk-on dus: dollar, rentes, aandelen en de rest bevestigen elkaar in grote lijnen. Geklokt op het Amsterdamse slot:

Hier nog even de recensies van de cijfers van Alphabet - we told you so - en die van Microsoft, die vindt u hier. Met die dalende advertentie-inkomsten van Alphabet kunt u waarschijnlijk ook de Q3's van het geplaagde Meta om 22:00 uur vergeten. Morgen zijn Apple en Amazon.

Beursplein 5

Bij ons is het morgen Superdonderdag, dit zijn alleen nog maar de belangrijkste namen.

Dit zijn de adviezen van de banken vandaag, er zit een ruime verhoging voor AMG in - die u terug ziet op het koersenbord - en een verlaging voor Just Eat Takeaway. Klik op het plaatje voor alle details.

Wat valt er verder nog op het Damrak op? Het zijn vooral afgestrafte en risicovolle aandelen die hard gaan vandaag, sommige zelfs kiezelhard. Zoekt u in de meeste gevallen niet naar nieuws, het is er niet. Hett beweegt omdat het kan.

OCI is dus €3,55 ex-dividend en loopt dat er met een paar dubbeltjes uit

Prosus herstelt verder

Just Eat Takeaway maakt weer een rit, maar er zijn nog een paa euro's meer nodig voor een betere grafiek

ArcelorMittal weer eens hard omhoog, alsof er geen recessie in de lucht hangt. Geldt ook voor Randstad en cyclicals IMCD en Signify liggen ook goed

Vastgoed daarentegen bungelt weer onderaan het bord. niemand wil het dit najaar hebben lijkt het

Vandaag Kraft Heinz, eerder PepsiCo, Coca Cola, Nestlé en P&G met mooie resultaten, maar die verwacht u aan die daling te zien niet van Unilever morgen?

CM.com! Tja, wat moeten we er van zeggen. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van

Wie gunt het ForFamers niet?

Nog één plaatje, bitcoin. Ook crypto doet mee aan het risk-on feestje, of had u er meer van verwacht?