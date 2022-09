Alles dikke, dikke minnen: Wall Street gaat flink aan diggelen

s Werelds grootste cruiseschip mogelijk nog voor de doop naar de sloopDe Global Dream II, het onafgebouwde grootste cruiseschip ter wereld, gaat mogelijk naar de sloop nog voor ze het water heeft geraakt. Dat meldt de Daily Mail.Het 343 meter lange schip voor 7000 passagiers was in aanbouw bij de Duits-Chinese MV Werften in Wismar in opdracht van de Genting in Hongkong. Dit concern ging begin 2022 failliet en sleepte MV Werften mee. Sindsdien hebben zich geen andere kopers gemeld voor het gigantische schip, waarin al 1,4 miljard dollar is geïnvesteerd. De afbouw vergt naar schatting nog zo’n 230 miljoen dollar.