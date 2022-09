Slotcall: Lagarde die stopte met praten was het startschot

De Europese Centrale Bank kondigde drie kwartjes renteverhoging aan, van 0,50% naar 1,25%. Op het Damrak werd in eerste instantie een duikvlucht ingezet, de euro kreeg een tik, de rente stijgt en tech bungelt onderaan.

Hieronder zien we een leuk intradagplaatje van de AEX. Punt één was het moment van het rentebesluit, bij punt twee begon madame Lagarde met praten en bij punt drie hield ze daar weer mee op. Vanaf dat moment leek het wel alsof F1-commentator David Croft 'lights out and away we go' riep.

Verder verschenen in de Verenigde Staten de initial jobless claims. Deze vielen mee, of tegen, maar net hoe u ernaar wil kijken. In deze economie betekent goed nieuws slecht nieuws en andersom. Het is voor Amerikaanse burgers natuurlijk prettig dat ze allemaal werk hebben, maar tegelijkertijd is het slecht nieuws omdat het betekent dat de arbeidsmarkt verder verkrapt. Een krappe arbeidsmarkt zorgt doorgaans voor hogere lonen, wat de inflatie weer verder aanjaagt.

De ingewikkelde relatie tussen Prosus en Tencent

Prosus (+0,9%) voelde vandaag even druk (om tegen het einde toch weer te stijgen), omdat Tencent (-3,2%) druk voelde. Dat die twee over het algemeen hand in hand gaan moge inmiddels duidelijk zijn, maar in dit geval was het koersenspel nog nauwer in elkaar verweven is.

Er is namelijk voor $7,6 miljard aan Tencent-aandelen verschenen in het clearingsysteem van de beurs van Hongkong, wat de speculatie voedt dat een grote aandeelhouder mogelijk zijn stukken aan het verkopen is. Die grote aandeelhouder is Prosus zelf en het bedrijf geeft aan dit gedaan te hebben om ‘de handel in deze aandelen mogelijk te maken’.

Het gaat om 192 miljoen aangemelde aandelen, maar die zijn dus nog niet verkocht. Prosus, dat een belang van 29% heeft in de Chinese techgigant, heeft vandaag echter wel een beginnetje gemaakt en ruim 1,1 miljoen aandelen Tencent verkocht. Dat heeft toch mooi zo’n €65 miljoen in het laatje gebracht.

Genmab blijft goed liggen

Biotechbedrijven, zeker als ze zich bezighouden met kankerbestrijding, blijven redelijk goed liggen dit jaar. Genmab (+3,5%) is geen uitzondering. Overnames in de markt spelen het aandeel in de kaart, en het bedrijf zelf heeft een zich verbredende pijplijn en bovendien dollarmeewind. Of nu een opportuun instapmoment is leest u in de analyse van Genmab.

Sofina is hard gestraft

Het aantrekkelijke aan de Belgische holding Sofina (-0,8%) is de mogelijkheid om te beleggen in bedrijven waar particuliere beleggers doorgaans geen toegang toe hebben. Het heeft een uitstekend trackrecord en de koers is de afgelopen tijd aardig gedaald. Of het nu een goede koop is? Dat leest u in de analyse van Sofina.

Sofina hard afgestraft IEX Premium https://t.co/YE7RaN901i via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) September 8, 2022

Corné van Zeijl in de IEX BeleggersPodcast

Een bijzondere aflevering van de IEX BeleggersPodcast morgen, want Corné van Zeijl schuift aan. Marktcommentator Arend Jan Kamp en analist Niels Koerts zullen het met hem uitvoerig over beleggen hebben. Vragen aan Van Zeijl, Kamp en Koerts kan u weer achterlaten in de reacties.

Rentes

Een stijgende beleidsrente betekent ook stijgende marktrentes. Of zouden het toch de ferme woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell zijn die nogmaals benadrukken dat hij bereid is het hard te spelen om de torenhoge inflatie de kop in te drukken? De Nederlandse tienjaarsrente stijgt in ieder geval met maar liefst negen basispunten tot net onder de 2%.

Brede markt

De AEX (+0,5%) presteert beter dan de Franse CAC 40 (+0,3%) en de Duitse DAX (-0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 24,4 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,5%), Dow 30 (+0,4%) en de Nasdaq (+0,6%).

De euro daalt met 0,6% tot 0,995 ten opzichte van de Amerikaanse dollar nu weer blijkt dat de Amerikaanse economie zich wat beter staande weet te houden.

Goud (-0,7%) en zilver (-0,3%) dalen.

Olie: WTI (+1,9%) en Brent (+1,4%) stijgen.

Bitcoin (-0,4%) koerst ook in de min.

Het Damrak

Het openbaar ministerie in Parijs is een voorlopig strafrechtelijk onderzoek gestart naar defecte beademingsapparatuur van Philips (+1,3%). De kwestie rond de slaapapneu-apparaten van Philips suddert daarmee door.

(+1,3%). De kwestie rond de slaapapneu-apparaten van Philips suddert daarmee door. Een koersdoelverhoging voor Wolters Kluwer (+1,5%), en wel van Credit Suisse. Het koersdoel stijgt met €5 tot €110 en gaat nog altijd gepaard met een koopadvies.

(+1,5%), en wel van Credit Suisse. Het koersdoel stijgt met €5 tot €110 en gaat nog altijd gepaard met een koopadvies. Randstad (+1%) verbreedt per 1 januari het managementteam met de introductie van een zogeheten Executive Leadership Team. Vanaf dat moment wordt Chris Heutink operationeel directeur. Michael Smith wordt bestuurder van Randstad Enterprises Solutions, met de opdracht mondiale klanten voor de lange termijn aan de onderneming te binden. Karen Fichuk gaat leiding geven aan Randstad Technologies.

(+1%) verbreedt per 1 januari het managementteam met de introductie van een zogeheten Executive Leadership Team. Vanaf dat moment wordt Chris Heutink operationeel directeur. Michael Smith wordt bestuurder van Randstad Enterprises Solutions, met de opdracht mondiale klanten voor de lange termijn aan de onderneming te binden. Karen Fichuk gaat leiding geven aan Randstad Technologies. OCI (-1,1%) gaat in Texas een ammoniakfabriek bouwen. Het gaat om een faciliteit voor de productie van ammonia met een laag koolstofgehalte, die in eerste instantie 1,1 miljoen ton per jaar moet produceren, maar met de intentie dit te verdubbelen. De productie is gepland van start te gaan in het eerste kwartaal van 2025.

(-1,1%) gaat in Texas een ammoniakfabriek bouwen. Het gaat om een faciliteit voor de productie van ammonia met een laag koolstofgehalte, die in eerste instantie 1,1 miljoen ton per jaar moet produceren, maar met de intentie dit te verdubbelen. De productie is gepland van start te gaan in het eerste kwartaal van 2025. ASR Nederland (+2,8%) stopt eind dit jaar met ZZP Pensioen en geeft daarbij als reden dat dit product niet meer voldoet aan de duurzaamheidseisen die de verzekeraar stelt. Bovendien kan vanwege een wijziging in de administratie de dienstverlening niet meer in de huidige vorm worden aangeboden, stelt de verzekeraar. De ongeveer 4.500 klanten die hier gebruik van maken, zullen opzoek moeten naar wat anders. In de ZZP Pensioen-portefeille werd zo'n €130 miljoen beheerd.

(+2,8%) stopt eind dit jaar met ZZP Pensioen en geeft daarbij als reden dat dit product niet meer voldoet aan de duurzaamheidseisen die de verzekeraar stelt. Bovendien kan vanwege een wijziging in de administratie de dienstverlening niet meer in de huidige vorm worden aangeboden, stelt de verzekeraar. De ongeveer 4.500 klanten die hier gebruik van maken, zullen opzoek moeten naar wat anders. In de ZZP Pensioen-portefeille werd zo'n €130 miljoen beheerd. Kendrion (+1,3%) hield vandaag zijn beleggersdag, waarop bleek dat het bedrijf op schema ligt om de doelen voor 2025 te behalen en de Automotive-divisie wil opsplitsen.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Wolters Kluwer: naar €115 van €110 en kopen - Credit Suisse

NN Group: naar €59,80 van €56,50 en kopen - Credit Suisse

ING: naar €13 van €12,80 en kopen - JPMorgan Research

Agenda vrijdag 9 september

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Augustus (Chi)

06:30 Industriële productie - Juli (NL)

08:45 Industriële productie - Juli (Fra)

11:30 Industriële productie - Juli (Bel)

13:00 Kroger - Cijfers tweede kwartaal (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Juli (VS)