Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa bleven dinsdag rond het middaguur dicht bij huis. De Stoxx Europe 600 index steeg fractioneel tot 520,97 punten. De Duitse DAX liet een klein verlies optekenen van 0,2 procent op 18.711,13 punten. De Franse CAC 40 noteerde 0,1 procent in de min bij een stand van 8.204,15 punten. De Britse FTSE ging 0,1 procent hoger op 8.424,39 punten.

"Beleggers zijn niet bereid om grote risico's te nemen in de aanloop naar belangrijke economische cijfers", zei Naeem Aslam van Zaye Capital Markets, vooral doelend op de Amerikaanse inflatiecijfers die woensdagmiddag verschijnen. Dinsdagmiddag krijgt de markt al een voorproefje in de vorm van de producentenprijzen uit de VS.

Volgens de marktkenner geloven veel speculanten in een zogeheten Goldilocks scenario, waar "slecht nieuws goed nieuws is voor de aandelenmarkten en goed nieuws [ook echt] goed nieuws."

Wat het sentiment de komende tijd ook zou kunnen beïnvloeden is een mogelijke hernieuwde handelsoorlog tussen de VS en China, nu Washington dinsdag forse verhogingen van importheffingen op onder meer Chinese elektrische auto's en batterijen heeft aangekondigd.

"Een terugval in de wereldhandel zou natuurlijk gevolgen hebben voor de wereldwijde groei, daar is geen twijfel over mogelijk", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Op macro-economisch vlak was er vanochtend aandacht voor Duitse inflatiecijfers, die een bevestiging bleken van voorlopige data die eerder verschenen. In april kwam de inflatie in Duitsland uit op 2,2 procent, gelijk aan een maand eerder.

Verder steeg de Duitse ZEW index, die het economisch sentiment weergeeft, harder dan verwacht, van 42,9 in april naar 47,1 deze maand. De markt rekende op een indexstand van 45,9.

De werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk is in de drie maanden tot en met maart gestegen van 4,2 naar 4,3 procent. Volgens ING versterkt een afkoelende Britse arbeidsmarkt de kans op een renteverlaging door de Bank of England op korte termijn.

De euro/dollar handelde rond het middaguur stabiel rond 1,0795. De obligatierentes noteerden rond hun niveaus van maandag. De olieprijzen daalden fractioneel in aanloop naar het maandrapport van OPEC later op de middag.

Bedrijfsnieuws

Sartorius ging dinsdag aan kop in de Duitse DAX, met een winst van 4,3 procent. Commerzbank steeg 2,2 procent. Verder zaten Duitse autobouwers in de lift. Brenntag leverde na cijfers juist 8 procent in, terwijl Rheinmetall 3,6 procent verloor, eveneens na cijfers. Ook verzekeraars stonden in Frankfurt onder druk.

Rheinmetall heeft het eerste kwartaal van boekjaar 2024 afgesloten met een aanhoudende omzetgroei en aanzienlijk hogere inkomsten. Dit maakte het Duitse defensiebedrijf dinsdagochtend bekend. In Parijs verloor sectorgenoot Thales 1,2 procent.

In de Franse CAC 40 ging Societe Generale aan kop met een winst van 4,5 procent en deden ook hier autofabrikanten goede zaken, net als producenten van luxe-artikelen Kering, Pernod Ricard en LVMH.

Uber gaat de Taiwanese activiteiten van Delivery Hero overnemen voor 950 miljoen dollar. Dit maakten beide bedrijven dinsdagochtend bekend. Aandelen Delivery Hero stegen op de Duitse beurs liefst 21 procent. Sectorgenoot Just Eat Takeaway won 6,7 procent in Amsterdam, terwijl Deliveroo in Londen 3,1 procent steeg.

Anglo American gaat zich opsplitsen. Dit maakte de mijnbouwreus dinsdag bekend, nadat het maandag een verhoogd overnamebod van BHP Billiton afwees. Anglo heeft besloten om de steenkoolactiviteiten af te stoten. Hiervoor is al veel interesse getoond door geïnteresseerden, voegde het bedrijf toe. Het belang in Anglo American Platinum zal worden verkocht. Ook bekijkt Anglo "alle opties" met het oog op diamantbedrijf De Beers. De opties voor de nikkelactiviteiten worden nog onderzocht. Het aandeel daalde 2,6 procent in Londen. BHP steeg 3,3 procent en Glencore, dat volgens mediaberichten ook interesse had in Anglo, won een meer bescheiden 0,5 procent.

Prosus won 2,7 procent op de beurs in Amsterdam. Het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, kwam met kwartaalcijfers. In het eerste kwartaal werd een enorme winststijging geboekt.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een terughoudende opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden aan het begin van de middag fractioneel in het groen.

De S&P 500 daalde maandag fractioneel naar 5.221,42 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 39.431,51 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 16.388,24 punten.