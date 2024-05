OPEC handhaaft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) OPEC heeft de verwachtingen voor de groei van de vraag naar olie in 2024 gehandhaafd op 2,2 miljoen vaten per dag. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport van het oliekartel.

Volgens OPEC werd een lichte stijging van de vraag in het eerste kwartaal vanuit de ontwikkelde economieën in Noord- en Zuid-Amerika en China tenietgedaan door een neerwaartse bijstelling van de verwachte vraag in het tweede en derde kwartaal vanuit het Midden-Oosten.

Daardoor bleef de verwachting per saldo gelijk aan die in het vorige maandrapport. Ook de verwachte groei voor 2025 bleef staan, op 1,8 miljoen vaten per dag.

In het maandrapport meldde OPEC dinsdag verder dat de productie van landen buiten de OPEC+ groep dit jaar met 1,2 miljoen vaten per dag zal groeien, vooral gedreven door de productie in de VS, Brazilië, Canada en Noorwegen. Ook die verwachting is gelijk aan een maand geleden.

In 2025 moet de productie van niet-OPEC+ leden uitkomen op 1,1 miljoen vaten per dag, wat eveneens gelijk is aan een eerdere verwachting.

OPEC handhaafde dinsdag ook de verwachte groeiramingen voor de wereldeconomie in 2024 en 2025, op respectievelijk 2,8 en 2,9 procent.

De prijzen voor een vat WTI en een vat Brent daalden dinsdagmiddag licht.