Futures wijzen op vlakke opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De futures op Wall Street noteerden rond lunchtijd nagenoeg onveranderd, terwijl beleggers zich schrap zetten voor de publicatie van nieuwe inflatiecijfers vanmiddag en morgen. Gisteren bleek uit een enquête van de New York Federal Reserve dat de verwachtingen van consumenten ten aanzien van de inflatie op de korte en lange termijn in april zijn gestegen. Vandaag staan de producentenprijzen geagendeerd. Economen gepolst door Dow Jones voorzien een stijging van de producentenprijzen in april op maandbasis van 0,3 procent. Samen met de consumentenprijzen, die morgen op het menu staan, zullen de twee datasets veel vertellen over de ontwikkeling van de inflatie in de VS, aldus marktanalisten van CMC Markets. "Zowel de PPI- als de CPI-rapporten zullen waarschijnlijk een grote invloed hebben op de rente en de dollar", volgens CMC. Ook zullen beleggers nauwlettend de ontwikkelingen tussen China en de VS volgen. Washington heeft zojuist de importheffing op Chinese elektrische voertuigen verviervoudigt, van 25 naar 100 procent. Ook op andere Chinese producten werden strengere heffingen gezet. De stap kwam niet als een verrassing. Al enkele dagen hield de markt rekening met een aanscherping, in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Biden neemt het dan op tegen voormalig president Donald Trump, die tijdens zijn presidentschap ook al forse importtarieven oplegde aan China. Beleggers hoeven volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild dus niet op een mogelijke herverkiezing van Trump te wachten voor het begin van een hernieuwde handelsoorlog tussen de VS en China. "De vraag is hoe Beijing zal reageren? Een oog-om-oog-escalatie zal de wereldeconomie geen goed doen. Een terugval in de wereldhandel zou natuurlijk gevolgen hebben voor de wereldwijde groei, daar is geen twijfel over mogelijk", zei de marktkenner van Bank Edmond de Rothschild maandag in een vooruitblik op de verwachte aankondiging van Biden. De olieprijzen bleven dinsdagmiddag dicht bij huis. Zo noteerde een vat WTI-olie fractioneel hoger op 79,13 dollar. De rentes daalden licht. De Amerikaanse tienjaarsrente stond op 4,48 en de euro/dollar won licht terrein naar 1,0793. Bedrijfsnieuws Het aandeel Home Depot steeg 0,3 procent voorbeurs, na de bekendmaking van de kwartaalcijfers. De omzet en de winst van de doe-het-zelf-keten stonden onder druk, maar de winst per aandeel viel hoger uit dan verwacht. Ook werd de outlook gehandhaafd. De digitale nieuwszender BuzzFeed rapporteerde maandagavond een kwartaalverlies en een omzetdaling van 18 procent. De aandelen daalden vóór de openingsbel ruim 7 procent. De comeback van meme-aandelen van maandag zette zich voort in de handel voorbeurs. De aandelen van GameStop stegen met ongeveer 40 procent en AMC steeg ruim 35 procent. Ook andere aandelen die veel geshort zijn, hebben de weg omhoog gevonden, met grote koersverliezen voor de shorters als resultaat. SunPower, een van de meest 'geshorte' aandelen op Wall Street, zag de koers maandag met 19,6 procent stijgen. Dinsdag kwam daar nog eens 11 procent bovenop. De aandelen MicroCloud Hologram, ook populair bij shorters, gingen maandag met 17,7 procent omhoog en dinsdag nog eens met 40 procent. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.