Alibaba stelt teleur

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald, terwijl de winst daalde en ook onder de verwachting van de markt uitkwam. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Chinese e-commercereus.

"De resultaten van dit [afgelopen] kwartaal laten zien dat onze strategieën werken en dat we terugkeren naar groei", zei CEO Eddie Wu in een toelichting.

"We zijn ook enthousiast over de groeiversnelling van klanten en inkomsten uit cloud computing in verband met onze AI-producten. We zullen ons blijven richten op onze strategische prioriteiten en toekomstige groeikansen benutten", aldus de topman.

Alibaba behaalde in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat liep tot 31 maart 2024, een 7 procent hogere omzet op jaarbasis van 222 miljard Chinese yuan, of omgerekend 30,7 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 221 miljard yuan.

De operationele winst daalde op jaarbasis met 3 procent tot 14,8 miljard yuan of ruim 2 miljard dollar, terwijl de aangepaste EBITA op jaarbasis 5 procent daalde tot net onder 24 miljard yuan.

Onder de streep resteerde een winst van 3,3 miljard yuan of 453 miljoen dollar. Per aandeel kwam de winst uit op 1,27 yuan, waar analisten rekenden op 1,29 yuan. Een jaar eerder was de winst 1,34 yuan per aandeel.

De operationele kasstroom noteerde eind maart op 23,3 miljard yuan of 3,2 miljard dollar, op jaarbasis een daling van 26 procent. De vrije kasstroom halveerde zelfs ruimschoots met 52 procent op jaarbasis tot 15,4 miljard yuan of 2,1 miljard dollar.

Over heel het boekjaar behaalde Alibaba een omzet van 941 miljard yuan of 130,4 miljard dollar, op jaarbasis een stijging van 8 procent. De nettowinst kwam 10 procent hoger uit op 79,7 miljard yuan of 11,0 miljard dollar.

Aandelen van Alibaba daalden dinsdag in de Amerikaanse voorbeurshandel 3,6 procent.