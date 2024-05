Beursblik: ING verlaagt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Basic-Fit verlaagd van 37,50 naar 35,75 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de bank. De koersdoelverlaging volgt na de kwartaalcijfers van de fitnessketen. De analisten van ING besloten op basis van die update, die een wat tegenvallende ontwikkeling van de ledenaanwas liet zien, om hun taxaties licht te verlagen. Maar per saldo leverden de kwartaalcijfers weinig verrassingen op, aldus de bank. En de zwakke instroom van nieuwe klanten noemde de bank een "faseringseffect". "Maar we blijven desondanks voorzichtig nu de macro-tegenwind aanhoudt, terwijl de problemen rond de ledengroei in Frankrijk nog niet is opgelost", schreef ING. De bank noemde het echter al een vooruitgang dat Basic-Fit het Franse probleem benoemde en actie heeft ondernomen door langere openingstijden, massagestoelen en wijzigingen in de managementstructuur. Voor de langere termijn blijft ING overtuigd van de beleggingscasus en herhaalde daarom het koopadvies. "De waardering oogt ook aantrekkelijk." Het aandeel Basic-Fit steeg dinsdag 1,5 procent op 22,44 euro. Bron: ABM Financial News

