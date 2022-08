Hoe kon het zo misgaan bij de internetzeepbel?

In de jaren ’90 rendeerden aandelen uitzonderlijk goed. De koersen kleurden groen en vooral internetbedrijven waren de bom. Letterlijk, want in het jaar 2000 barstte de zogeheten internetzeepbel. Een harde beurscrash met grote gevolgen.

Het was de tijd van discmans, videobanden en lompe computers die om wat voor reden dan ook enkel in gebroken wit verkrijgbaar leken te zijn. Onmiskenbaar de nineties. In dit decennium rendeerde de AEX gemiddeld dik 20% per jaar.

Geen wonder dat iedereen erbij wilde horen. Internetaandelen waren eind jaren ’90 in opkomst en vooral deze bedrijven waren mateloos populair. Alles met '.com' erachter was enorm gewild, want het internet zou het helemaal worden.

Het internet zou alles veranderen. Adverteren, verkopen en communiceren met klanten zou vele malen eenvoudiger worden met het wereldwijde web. Dat uit een Amerikaans onderzoek in 1996 bleek dat het internetverkeer elke honderd dagen verdubbelde in omvang, versterkte deze hype nog eens.

Grootste beurscrashes van de afgelopen 25 jaar

In de nieuwste aflevering van BeleggersBootcamp wordt ingegaan op de grootste beurscrashes van de afgelopen 25 jaar, waaronder de dotcom bubble, zoals de internetzeepbel ook wel genoemd wordt. Op verhalende wijze en met audiofragmenten uit die tijd wordt besproken hoe het zo mis heeft kunnen gaan.

+330% op de eerste beursdag

In één van die fragmenten is een Amerikaanse nieuwslezer te horen tijdens een CNN-uitzending op 30 maart 1990. Hij heeft het over Priceline.com – nu bekend van Booking.com – dat die dag naar de beurs ging. Het aandeel opende op $16 en sloot enkele uren later ruim 330% hoger op $69. Dit soort bizarre koersstijgingen is tekenend voor de gekte die er in de nineties heerste rond technologie-aandelen.

Vol trots werd op verjaardagen aan elkaar verteld hoeveel rendement gemaakt werd. De techaandelen spanden daarbij de kroon en dus sloeg fomo toe bij de achterblijvers. Iedereen wilde natuurlijk een graantje meepikken van al het groen op de koersschermen. Hiermee werd de bubbel groter en groter.

Het knappen van de internetzeepbel

Zoals verwacht werd het internet ongekend succesvol, maar destijds wist nog niemand welke aandelen uit de zee aan internetbedrijven de Googles, Amazons en eBays van de toekomst zouden worden.

Toen in maart 2000 bleek dat Japan in een recessie terechtgekomen was, barstte de bubbel. Dit betekende het einde van een flink aantal veelbelovende internetbedrijven. Die beloftes werden namelijk nog eens onder de loep genomen en de realisatie begon in te dalen dat het nog jaren zou duren voordat veel van deze geldverslinders winst zouden gaan maken.

Jarenlang bloeden

Deze nieuwe realiteit was een harde klap in het gezicht van veel beleggers. Zo ook van het meest actieve forumlid van IEX: Hans van der Bilt, beter bekend als Voda. In een eerder interview met IEX liet hij weten hoe hij begin 2000 een tweede hypotheek nam en het geld volledig in KPN investeerde. Een aandeel dat tussen 1995 en zijn piek in 2000 met ruim 540% steeg.

"Al snel daarna klapte de hele beurs in elkaar", vertelde hij en een jaar later heeft Van der Bilt zijn aandelen KPN met een megaverlies van 88% moeten verkopen. Op het forum – waar hij inmiddels al honderdduizenden berichten heeft geplaatst – liet hij weten hier nog jaren voor te hebben moeten bloeden. Dit bewijst maar weer dat beleggen met geleend geld allerminst verstandig is.

Er volgde een lange, tergende bearmarket. De Nasdaq, ’s werelds bekendste techindex, daalde tussen maart 2000 en oktober 2002 met meer dan 75%. Een mentaal zware tijd voor beleggers, al waren er veel die deze periode van dalende koersen niet eens meemaakten. De crash had namelijk ook tot gevolg dat veel beleggers de handdoek in de ring gooiden.

De succesverhalen

Veel dot com-bedrijven gingen genadeloos ten onder tijdens deze brute beurscrash. Denk bijvoorbeeld aan Pets.com, dat zijn beurswaarde binnen een jaar van $300 miljoen naar nul zag gaan.

Met de kennis van nu wordt vaak gerefereerd aan de paar succesverhalen uit deze tijd. Want Google, Microsoft en Amazon hebben het toch gemaakt? Dat klopt, maar vergeet niet dat tijdens de internetzeepbel ook de koers van een aandeel als Amazon kelderde van $100 tot $7. Slechts weinigen zijn mentaal in staat om een dergelijke rit naar beneden uit te zitten.