Beursblik: op zijn vroegst eerste renteverlaging door Fed in september

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de PCE-inflatie die vrijdag verscheen, redelijk in lijn was met de verwachtingen, blijft de inflatie in de Verenigde Staten te hoog. Dit schreven economen van ING in reactie op de data.

Na een vervelende verrassing in de PCE-cijfers voor het hele eerste kwartaal op donderdag, bleek vandaag dat de kerninflatie in maart stabiel is gebleven op 2,8 procent. Er werd gerekend op een lichte afname tot 2,7 procent.

"Het maandelijkse profiel ziet er niet zo zorgwekkend uit als het had kunnen zijn, dus we zien een kleine opluchtingsrally in Treasuries", zei econoom James Knightley van ING. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vanmiddag tot 4,66 procent, terwijl de tweejarige variant daalde tot onder de 5,00 procent.

Voor januari en februari werd de PCE-indicator opwaarts bijgesteld naar respectievelijke stijgingen van 0,50 en 0,27 procent. In maart was sprake van een stijging van 0,32 procent, aldus ING. Dat is ruim boven de 0,17 procent op maandbasis die nodig is om de inflatie in de VS terug te dringen tot 2,0 procent, volgens Knightley.

En dus blijft september "de vroegste gelegenheid voor een renteverlaging" door de Federal Reserve.

De verwachting voor een renteverlaging in september is vrijdag wel weer toegenomen tot ruim 60 procent, waar die kans een dag eerder nog daalde tot circa 50 procent. De kansen voor verdere verlagingen in november en december blijven minder dan 50 procent.