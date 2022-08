Het is kleine stap van Nancy Taiwan naar Nancy Wolters Kluwer

All time high voor Wolters en wat hebben Nancy Pelosi, Nancy McKinstry, Sylvia Tóth en Cor Boonstra gemeen? Niks, maar lees toch even.

Dit komt wellicht nog het dichtste in de buurt. Het is in ieder geval wel de meest glamourvolle en spraakmakende handel met voorkennis-zaak ooit in Nederland. En het lijkt er op. Waarop? Eerst dit, uit de Telegraaf van 11 april 2011:

In het kort: Sylvia Tóth, die ooit het uitzendbureau Content groot maakte, was commissaris bij Endemol. Cor Boonstra was haar vriend en Philips CEO. Hij reed op een zekere dag naar België, om daar bij een brokerkantoor een pluk aandelen Endemol te kopen. Kort daarna was er een bod van Telefónica op Endemol...

Tja, hoe toevallig en verdacht was dat, meneer Boonstra? Niemand die er aan twijfelde dat Tóth informatie hierover had gelekt, waarna Boonstra naar België reed om... Het werd zelfs een rechtszaak, maar er kon niets worden bewezen en Boonstra heeft altijd ontkend met voorkennis te hebben gehandeld.

Niemand die twijfelt, maar niemand die iets kan bewijzen: geldt dat ook voor Speaker Nancy Pelosi, die met haar bezoek nu aan Taiwan persoonlijk voor geopolitieke spanningen zorgt? Haar man handelt - want erin en eruit - echt in alles en met forse bedragen: aandelen en opties.

Speaker Nancy Pelosi is trouwens bekende naam op beurs, haar man handelt veel en met miljoenen tegelijk in alle grote namen op de Big Board. En daar hangt voorkennislucht aan. Week geleden nog #Nvidia Hier recent overzicht #AEX https://t.co/PtI27zR4XT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 2, 2022

Het zijn niet de minsten die hier grote vraagtekens bij plaatsen, zie deze ex-Dallas Fed-president. Nota bene, Fed-leden handelden er zelf tot voor een jaar geleden ook vrolijk op los. Tot met en met de rentebepalers aan toe, die het zelfs presteerden om in futures te traden. Dat is intussen verboden.

In ieder geval is met name door het handelsgedrag van de man van Pelosi een hot topic in de VS: in hoeverre politici en gezagsdragers hun eigen gang mogen gaan op de beurs. Er gaat trouwens spreekwoordelijk geen jaar voorbij, of er wordt er wel eentje op handel met voorkennis betrapt en veroordeeld.

Dan zijn de straffen niet mals, het is zonder pardon en aanziens des persoons jaren de petoet in. U hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken over hoe de FC Pelosi presteert op de beurs. Ze hebben altijd de goeie aandelen en zijn er altijd precies op tijd in en uit. U vindt er vast ook iets van.

"Clearly people have taken advantage of inside information forever," says Richard Fischer. "I'm sorry to see that Paul Pelosi and Nancy Pelosi and others appear to have taken advantage of inside information." pic.twitter.com/v9PmHvCoM3 — Squawk Box (@SquawkCNBC) July 28, 2022

Er is nog een Nancy op de beurs en bij haar hoeven we ons ook geen zorgen te maken over rendementen. Die komen echter óns ten goede. Ja, en CEO Nancy McKinstry ook - over haar gaat dit - want vriend en vijand zijn het erover eens dat ze veel te veel verdient. Daar levert ze wel voor en hoe.

#WoltersKluwer zet op H1's nieuwe alle time op €111.40. Clichébeeld is loeisaai aandeel, van bedrijf waar abo geld 'vanzelf' ramen in waait. Volgende maand is Nancy McKinstry 19jr CEO en aandeel deed sindsdien beter dan... sexy tech-index #Nasdaq100 #AEX pic.twitter.com/EdGwuolXjR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 3, 2022

Het trackrecord van McKinstry, dit is hoe een defensief waarde-aandeel er uit hoor te zien: gestaag oplopende lijntjes en nooit gedonder. OK, het is niet de meest ingewikkelde business, klanten móeten wel, de concurrentie is niet moordend, maar zo'n positie moet je als bedrijf wel eerst afdwingen.

Misschien is het ook wel een mooi aandeel voor die andere Nancy, of haar man dan. Al is het maar als hedge tegen haar eigen politieke avonturen, zoals dat omstreden bezoek aan Taiwan nu.