Waarom beleggen niet eng is: podcast voor beginners

Dank voor de antwoorden Timorp,



In de 50% zit alles verrekend behalve de inflatie (dus rentepercentage, hypotheekrente aftrek, type hypotheek). Het is nu €1000 betalen en over een periode van 25 jaar €1500 besparen. Wat ik echter niet heb meegerekend is het sneeuwbal effect (maandbedrag is lager, dus ik hou meer over, dus ik kan meer aflossen etc.) want dat vind ik lastig te berekenen . Ik verwacht door regelmatig extra aflossingen te doen dat ik de hypotheek in maximaal 20 jaar aflos ipv 30 jaar. Het werkelijke rendement zal dus hoger liggen.



Ik accepteer minder rendement t.o.v. beleggen omdat er geen risico aan vast hangt. Daarnaast heb ik volgende maand er al plezier van, met beleggen kan dit jaren duren (kijk naar de bear market nu).



Overigens doe ik beide aflossen maar ook beleggen (omdat het zo leuk is)