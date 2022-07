Iedere dag iets leren

Bericht delen via:

Als u een muziekinstrument speelt weet u dit; hoe meer u leert en hoe beter u wordt, des te meer er valt te leren en te verbeteren aan uw spel. ‘Mr. Market makes you humble’ is daarom een gevleugelde beurswijsheid van zowel de eenvoudigste particuliere belegger, als de rijkste haute finance-manager.

Iedere dag is er iets te leren op de beurs en de koers beweegt altijd onverwacht. Het meer dan turbulente en vooral oerslechte eerste halfjaar van 2022 zit er eindelijk op. Het is tot dusverre een van de slechte aandelenjaren sinds de Dow Jones is samengesteld, anno 1896.

Voor de standaard benchmark 60/40-portfolio (60% aandelen en 40% obligaties) is het zelfs het slechtste jaar ooit. Want - dat is nieuw dit jaar - ook de schokbetonnen staatsobligatiemarkt blijkt te kunnen krachen.

Slim versus dom geld

Ik had geleerd dat dit niet kon, omdat er op de vastrentende markt meer hersens zijn dan op de aandelenbeurs (het slimme en het domme geld), er minder volatiliteit is en veel leningen te kort zijn, of te dicht tegen de aflossingsdatum aan zitten, om er nog mee te stoeien.

Toen werd het 2022 en ging onze tienjaars (AAA!) rente in een halfjaar van nul naar 2,27%. Nog een les: hoe boterzacht hard kan zijn. Op 23 februari, een dag voor de Russische inval in Oekraïne, waren fossiele energie en wapens nog uit den boze, volgens het duurzame evangelie. Een paar dagen later waren ze salonfähig.

Nu gaan de kolencentrales weer open en de Duitsers (Rheinmetall) hebben nú al een nieuwe Panzer – grosser und besser!

Bescheiden

Nee, het komt nooit uit, maar u moet toch een scenario of visie hebben als u belegt, anders is er geen risicoprofiel of portfolio samen te stellen. Ik merk dat hoe langer ik meeloop en hoe meer tikken op mijn vingers ik van Mr. Market krijg, hoe bescheidener mijn scenario’s en vooral mijn eigen meningen worden.

Daarom kom ik zelf niet meer verder dan dat ik vooral in kasstromen van bedrijven beleg, om zo het langjarige aandelengemiddelde van 7% bruto te halen.

Meer streef ik niet na en daar is mijn risicoprofiel ook op gebaseerd. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, is zowat ook mijn laatst overgebleven wijsheid. Verder zoek ik naar signalen die de markt bevestigen, of ter discussie stellen.

Bodemen

Zo is mijn scenario voor de tweede helft van 2002 een (winst-)recessie. De AEX kan dan 40% dalen vanaf de top, maar ik zal niet raar opkijken als het -70% wordt. Daarmee is de kous niet af, want recessie of niet, de markt kan altijd ieder moment terugkeren.

Vooral daar waar u het niet verwacht. Zet 12 juli in uw agenda, want dan zit misschien Cathie Woods beruchte Ark Innovation ETF na anderhalf jaar beren officieel in een nieuwe bullmarkt.

Let ook op Alibaba en Just Eat Takeaway. Die twee dalen al vanaf oktober 2020 en de grafieken lijken nu te bodemen. Wie weet draaien ze.

Twee snelheden

Dat kan ook nog twee jaar duren en ik eis van mezelf daar niet van te schrikken. Het is de eerste les die ik leerde op de beurs: aandelen prijzen winstverwachtingen in en niet de economie.

Vandaar vaak twee snelheden. Hm, misschien is dit typisch zo’n wijsheid die ook kan sneuvelen in het gedenkwaardige beursjaar 2022. Maakt niet uit. Ik ben op de beurs en beleg om vermogen op te bouwen.

Niet om mijn gelijk te halen. Dat kost meestal geld. Want eerlijk zeggen: gelijk gekregen en niks verdiend, hoe vaak is het u gebeurd?