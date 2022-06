Slotcall: sell-off en voor deze keer mag u ECB óveral schuld van geven

De ECB was vandaag in Amsterdam - en nam een voor haar doen frivool rentebesluit - en de AEX dipt weer onder 700. Bedankt en ja, daar mag u de bank wel een beetje de schuld geven. Zo meer.

Er is nog geen nieuws of persbericht KKR over €58 bod op Accell. U weet vandaag, zou er iets moeten komen. Het aandeel sluit op €57,75, maar deed €57,90, ofwel er wordt stiekem op iets meer gehoopt.

Zo gaat het altijd hier in Mokum. Vandaag deed #ECB dagje Amsterdam - "Oh, wat énig is het hier" - en wij blijven weer achter met de rommel. #AEX weer onder 700 en bedankt pic.twitter.com/yNAymbO0CV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 9, 2022

Eerst dit, want we begonnen de dag in Europa ook met ons land. Onze inflatie kwam over mei nog altijd op een onthutsende 8,8% YoY uit, maar dat is wel flink minder dan de 9,6% over april. In dit tempo kunt u uitrekenen wanneer we weer op 2% staan. En toen was er de ECB en die had zowaar een verrassing.

Misschien omdat de ECB vandaag te gast was in het wat losse Amsterdam in plaats van het wat stijve thuishonk Frankfort, maar er zit beweging in de bank. Volgende maand een eerste kwartje, één of twee in september - hangt van de inflatiedata af - en daarna zijn het speelveld en alle opties nog volledig open.

Ja, de bank nam vandaag het verwachte non-rentebesluit, maar stelt zich dus voortaan flexibeler op. Of de inflatiecijfers beginnen eindelijk een beetje door te dringen, zo u wilt. Verder stopt de bank per 1 juli haar asset purchasing programma (APP). En wat deden de koersen toen? Veel. Best veel.

In volgorde van belangrijkheid bij zo'n besluit: de euro liep eerst een halve cent op van die havikse ECB, maar daarna leverde de euro dat net twee keer zo snel weer in. Goedkopere euro dus.

De EU rentes stoven ook op het rentebesluit op en hielden de meeste van de maximaal elf basispunten stijging goed vast. Zometeen het hele rijtje, dit is hoe de Duitse tienjaars Bund reageerde:

Europese aandelen - hier de AEX - daalden op het rentebesluit en die euro- en rentebewegingen. Ondanks daarna weer die euro daling, wisten aandelen niet echt op te krabbelen.

U mag zelf verder de komende ECB rentestappen inschatten. Dit waren de marktverwachtingen vóór het besluit vandaag:

Deze komen nu vers uit Refinitiv, zoek de verschillen. Tot zover die er zijn.

Zijpaadje, maar eentje die u zeker interesseert. Iets met huizenprijzen. Iets met hypotheekrentes. En dan de grafieken waarvan u wist....

Bruto maandlasten voor een woning met de gemiddelde woningwaarde.



Bron: Calcasa kwartaalbericht pic.twitter.com/SfOlDUY9dn — Mark-Jan Werner (@wrnrm) June 9, 2022

Gezien onze agenda's moesten we vanochtend al de IEXBeleggersPodcast opnemen, ofwel was de ECB nog een onbekende. Paul Weeteling schoof aan in plaats van vaste bewoner Niels Koerts en dús gaat het vooral over technologie-aandelen (alle grote namen) en ja, de termen bodem en draai vallen.

Zoals iedere week ben ik het weer niet eens met de kop, maar nevermind. Dagje eerder dan normaal en dit keer doen onze tech-analist @PaulWeeteling en ik #IEXBeleggersPodcast. Wij noemen termen als bodem en draai, maar in welke context? #AEX https://t.co/Jn1zD2SwYX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 9, 2022

Geklokt op het Amsterdamse slot net, dit is toch wel een flinke EU afstraffing en Wall Street heeft er ook weer geen zin.

De rentes dus, wat gaat het hard.

Beursplein 5

Amper tot geen nieuws op het Damrak vandaag, maar het belet de koersen niet om te bewegen. En onze beleggersdesk om op zoek te gaan naar fantasie. Kijk aan, TomTom en omzetgroei. Jaha, daar zegt u wat.

Verhip, Brunel?!

Van gisteren al, maar in de podcast komt u TSMC ook tegen. Nvidia ook en ASML, ASMI, Besi en NXP. En nog veel meer.

Dit zijn de adviezen van vandaag... Nee, dit is het enige advies vandaag! Twee eurootjes er bij voor ING van RBC op nu €12, scheelt u klikken.

Verder nog iets? Zeker. Marktbreed is het op het Damrak heel globaal waarde en defensief tegen cyclisch, tech en groei. Risk-off dus.