Slotcall: Nieuwsloze dag? Niet als het aan ons ligt

De AEX (+0,3%) zet vandaag een bescheiden plusje op het bord. Het is dan ook tamelijk rustig op de beurs. Gelukkig is er de IEX Beleggersdesk om zelf nieuws te maken.

Het heeft van doen met twee Belgische biotechfondsen. Mithra (+3,5%) trok de aandacht door aan te geven dringend op zoek te zijn naar kapitaal. Het biotechfonds heeft een goed gevulde pijplijn, maar het geld is op. Galapagos (+0,7%) bulkt juist van het geld, maar kent dan weer een lege pijplijn. Een plus een is drie?

De Beleggersdesk volgt zowel Galapagos als Mithra en vandaag diende de gedachte zich aan waarom Galapagos niet de stap zou wagen om Mithra in te lijven. Daar is een aantal goede redenen voor te noemen, zoals het feit dat beide bedrijven België als thuisbasis hebben. Uiteraard zijn er ook tegenargumenten te bedenken, zoals het gedoe rond oud-topman Fornieri. Alle plus- en minpunten vindt u in de analyse van Galapagos.

Galapagos zou Mithra kunnen inlijven https://t.co/nTQ4XOIHTP via @IEXnl — Erik Mauritz (@erikmauritz) June 2, 2022

Amerikaanse banengroei veel minder sterk dan verwacht

Uiteraard maken we ook nog een tripje naar macroland, of in dit geval, de Verenigde Staten. Er verschenen namelijk twee belangrijke Amerikaanse banencijfers. Allereerst was daar loonstrookjesverwerker ADP dat met opvallende cijfers kwam. Hieruit bleek namelijk dat de werkgelegenheid in de Amerikaanse private sector afgelopen maand veel minder sterk is gegroeid dan verwacht. In mei steeg het aantal banen met 128.000, véél minder dan de 300.000 waar economen op rekenden. De koersen werden er overigens niet enorm door beïnvloed.

Een kwartiertje later verschenen de Initial Jobless Claims, zoals elke donderdag. Ook dit cijfer was anders dan voorspeld. Vooraf geraadpleegde economen gingen er namelijk vanuit dat 210.000 Amerikanen afgelopen week voor het eerst een werkloosheidsuitkering zouden aanvragen. Dat zouden er 1.000 minder zijn de week daarvoor. In werkelijkheid waren het slechts 200.000 nieuwe aanvragen en dus 11.000 minder dan de week ervoor.

Falend management bij Philips

"Het management van Philips (+0,4%) heeft aantoonbaar gefaald", luidt de kop van de nieuwste analyse op IEX.nl. Het Financieele Dagblad pakte gistermiddag uit met een vernietigend artikel over de interne bedrijfsvoering binnen Philips. Uit een vertrouwelijk rapport van het Eindhovense bedrijf gericht aan de Amerikaanse toezichthouder FDA blijkt dat het management erkent dat de protocollen voor kwaliteitscontroles, risico-analyses en klachtenbehandelingen niet op orde zijn.

"Nog veel erger is dat topfunctionarissen binnen Respironics - de divisie waar de slaapapneu-apparaten onderdeel van uitmaken - al jaren afwisten van de problemen, maar geen actie ondernamen", schrijft analist Niels Koerts. "Hoe pijnlijk deze zaak ook is, het bericht komt niet als verrassing", vult hij aan. In november werd namelijk al duidelijk dat de FDA meent dat Philips tekortschoot in het opstellen van procedures en risico-analyses. Met dit rapport lijkt Philips dat te erkennen. Wat de impact hiervan is leest u in de volledige analyse van Philips.

Het management van Philips heeft aantoonbaar gefaald en weigert daarvoor zijn verantwoordelijkheid te nemen. Daarom verdient het aandeel een stevige discount.



Toch zie ik ook kansen. Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande artikel.https://t.co/lIZ1mz42zh pic.twitter.com/UnvpF32B1V — Niels Koerts (@KoertsNiels) June 2, 2022

Brede markt

De AEX (+0,3%) blijft achter op de Franse CAC 40 (+1,4%) en de Duitse DAX (+1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 25,4 punten.

Wall Street is het niet eens: S&P 500 (+0,3%), Dow 30 (-0,2%) en de Nasdaq (+1%).

De euro stijgt met 0,7% en noteert nu 1,073 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,2%) en zilver (+2,1%) zijn in trek.

Olie: WTI (+1,2%) en Brent (+1%) stijgen.

Bitcoin (+1,1%) stijgt een beetje.

Het Damrak:

Heineken (+0,2%) moet nog altijd rekening houden met claims van de Griekse sectorgenoot Macedonian Thrace Brewery en het Deens Carlsberg vanwege machtsmisbruik door Heineken-dochter Athenian Brewery, dat daarvoor al een boete van circa €27 miljoen ontving. Dat schreef Het Financieele Dagblad vandaag.

(+0,2%) moet nog altijd rekening houden met claims van de Griekse sectorgenoot Macedonian Thrace Brewery en het Deens Carlsberg vanwege machtsmisbruik door Heineken-dochter Athenian Brewery, dat daarvoor al een boete van circa €27 miljoen ontving. Dat schreef Het Financieele Dagblad vandaag. HSBC haalt in één klap bijna €100 van het koersdoel van Just Eat Takeaway (+1,8%) af mét behoud van het koopadvies. Daar moet wel even bij vermeld worden dat het vorige advies stamt uit augustus vorig jaar.

(+1,8%) af mét behoud van het koopadvies. Daar moet wel even bij vermeld worden dat het vorige advies stamt uit augustus vorig jaar. Aegon (-2,1%) noteert vandaag ex-dividend. Aandeelhouders kunnen binnenkort €0,09 per aandeel van de verzekeraar verwachten.

(-2,1%) noteert vandaag ex-dividend. Aandeelhouders kunnen binnenkort €0,09 per aandeel van de verzekeraar verwachten. FMR heeft op 27 partij een plukje aandelen van Galapagos gekocht. Daarmee komt het totaal uit op 3,31 miljoen aandelen, waarmee FMR nu een belang heeft van ruim 5%.

"Bouwbedrijf BAM (+0,6%) mag van het gerechtshof in Amsterdam beslag leggen op de bezittingen van voetbalclub AZ, in afwachting van de uitkomst van een geschil over de betaling voor herstelwerk aan het stadion van de club", aldus ABM Financial News.

Adviezen

Just Eat Takeaway: naar €42 van €141 en kopen - HSBC

Agenda vrijdag 3 juni 2022

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - Mei (Jap)

08:00 Handelsbalans - April (Dld)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Mei (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Mei (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - April (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - April (Bel)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Mei (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Mei def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Mei (VS)