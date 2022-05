Hollandse Aandelenavond 2022: Royce Tostrams

Binnenkort is het weer zover: dan organiseert IEX samen met BNP Paribas de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Vijf beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen die zij kansrijk achten de komende tijd – en één aandeel dat wellicht het shorten waard is.

Als opwarmertje voor deze avond blikken de experts terug op het afgelopen halfjaar op de beurs en hun tips van vorige keer. Vandaag is het de beurt aan technisch analist Royce Tostrams.

Liquiditeit, koopkansen en risicocontrole

Komende dinsdag 24 mei vindt de Hollandse Aandelenavond weer plaats, een jaarlijks webinar georganiseerd door BNP, in samenwerking met IEX.

Ik doe ook ditmaal weer mee. En ik beloof u een paar spectaculaire adviezen, waarin ik de volgende zaken combineer:

Liquiditeit

Koopkansen

Risicoaversie

Met liquiditeit zet ik de lijn die ik in de afgelopen maanden in deze column een paar keer heb gemeld, om in een paar concrete tips.

Over koopkansen kan ik kort zijn. What goes down, must also go up, is hierbij het adagium. Maar dan heb ik het niet alleen over aandelen, let dus goed op dinsdag.

Maar hoe doe je dat, zonder te veel risico op je vork te nemen? Kortom, ik geef tips over risicoavers beleggen.

En last but not least zal ik proberen deze drie uitgangspunten in een Top 3 samen te voegen.

Vandaag bespreek ik de AEX en ik kijk terug op de Hollandse Aandelenavond van vorig jaar en de Top 3 van toen.

AEX-index is op de bovenkant van het dalende trendkanaal afgeketst

Zolang de AEX-index in een dalende trend beweegt, is het verstandig om behoedzaam te blijven. Lagere toppen en bodems signaleren nog steeds verkoopdruk.

De steun bevindt zich rond 652,80 punten (de bodem van 8 maart). De weerstand ligt rond 743,05 punten (gevormd op 5 april).



Terugblik Hollandse Aandelenavond 2021

Hieronder kijk ik terug op mijn keuzes van de Hollandse Aandelenavond van 2021. Vorig jaar was het sentiment nog zeer positief ten aanzien van de beurzen. Ons lange-termijn-advies toen was om belegd te blijven.

We dachten toen nog dat stijgende rentes, kneiterhoge inflatie en exploderende grondstoffen stokoude antiquiteiten waren, uit een ver verleden.

En aan bearmarkets in aandelen geloofden we toen nog niet. Mijn column op 26 mei 2021, één dag voor de Hollandse Aandelen Avond, ging zelfs over het verwachte lange termijn koopsignaal van de AEX. De titel spreekt voor zich: AEX flirt met nieuw all-time high, uitbraak is kansrijk.

Mijn Top 3 vorig jaar (en de koersverschillen):

Boskalis getipt op 27,80 (32,86: +18,25%)

Ordina getipt op 3,74 (4,36: +16,6%)

Sligro getipt op 26,05 (0,40: -21,60%)

Als ik in deze top 3 had belegd, dan zou mijn rendement circa 13%, ex dividend, bedragen.

Dat is netjes, zeker als je dat vergelijkt met het verloop van de AEX. De hoofdgraadmeter van de Nederlandse beurs stond toen op 708,36 punten. Op het moment van schrijven staan we daar 2,25% onder.

Mijn keuze voor Shell als shortaandeel was een misser. Daar kan ik niets mooiers van maken. Met een koers van €28 nu, heeft die tip zeer slecht gerendeerd.

Hieronder kijk ik terug op mijn keuzes van vorig jaar.

Boskalis getipt op €27,80 (nu €32,86: +18,25%)

Boskalis is in gesprek met HAL over een voorgenomen bod van €32,50 per aandeel. Hierdoor is het technische verhaal minder relevant.

Toch wil ik u niet mijn overwegingen onthouden. Op de Hollandse Aandelenavond van vorig jaar tipte ik Boskalis, nadat de voormalige dalende trendlijn A-A was gebroken.

Hierdoor was een technische verbetering opgetreden, voor een koersdoel tussen €30-€35 (H1 en H2 op de grafiek). Met de koers daar thans exact tussenin, was de tip in de prik. De hogere bodem rond €22,50 (punt S: bodem van 11 maart) zou de uitbraak valideren..

Het stijgende verloop van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt de positieve technische conditie.

Ordina getipt op €3,74 (nu €4,36: +16,6%)

Ik tipte Ordina vorig jaar omdat de weerstand rond X was gebroken. Hiermee is was de tradingrange tussen B-B en C-C verlaten. Ik gaf deze tip toen een koersdoel rond €8 mee.

Door de daling van eind vorig jaar heeft de koers van Ordina een hogere bodem gevormd, boven het niveau van voorgaande toppenlijn B-B. Hierdoor is bij PB een hogere bodem gevormd rond €3,30.

Deze pullback van eind 2021 heeft mijn koopsignaal en mijn advies bevestigd. Eigenlijk is op basis van deze signalen mijn tip van vorig jaar nog meer bevestigd.

Ik heb voor deze tip een koersdoel rond €8 meegegeven. Dit koersdoel is berekend door de afstand tussen C-C en B-B te projecteren boven het uitbraakpunt bij X.

De 200-dagenlijn van Ordina (glooiende rode lijn) laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie. Op basis van bovenstaand technische plaatje zou een lange termijn positie nog steeds verantwoord zijn.







Sligro getipt op €26,05 (nu €20,40: -21,60%)

Ik heb Sligro getipt omdat bij de uitbraak boven A een koopsignaal was opgetreden. Maar Sligro beweegt nu in zijwaartse richting. De uptrend van vorig jaar is verlaten, wat een verzwakking weergeeft.

De koersuitslagen worden thans steeds kleiner tussen D1 en D2. Pas na een uitbraak buiten deze driehoek kunnen we een nieuwe richting bepalen. Bij Sligro draait de 200-dagenlijn neutraal. Dit duidt op een verslechtering in de technische omstandigheden.

Ik vind op basis van dit technische plaatje dat een positie niet langer verstandig is.



