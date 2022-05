Zijn we allemaal niet wat te negatief?

Het sentiment op de financiële markten is de afgelopen maanden in korte tijd volledig omgeslagen. Waar eind vorig jaar de (geld)bomen nog tot in de hemel groeiden en cryptokoersen 'to the moon' konden stijgen, lijken beleggers momenteel pessimistischer dan ooit.

De hoge inflatie, oorlog in Oekraïne, oplopende rentetarieven en stablecoin-crashes zorgen ervoor dat beleggers verwachten dat we het ergste nog niet hebben gehad en dat er een stevige recessie op de loer ligt.

De Fear & Greed-index van CNN Money geeft het sentiment op de markten goed weer. De index geeft momenteel een waarde aan van 9, wat staat voor extreme angst. Bron: CNN

De vraag is natuurlijk wat dit voor de markten betekent. Je mag ervan uitgaan dat als beleggers zo negatief zijn, zij inmiddels hun posities voor een groot deel hebben verkocht of in ieder geval maatregelen hebben genomen tegen verdere koersdalingen. En wie is er nu dan nog over om te verkopen?

Vaak geven deze extreem negatieve waardes dan ook een ommekeer in de markten weer. Zeker als het allemaal uiteindelijk toch wat blijkt mee te vallen.

Royce gaf in zijn column van gisteren aan dat er mogelijkheden zijn voor kortetermijn-oplevingen, maar dat het langetermijnbeeld nog altijd zwak oogt. Vooralsnog is dit zeker het meest waarschijnlijke scenario.

Ik bekijk vandaag de technische plaatjes van de Nederlandse beurs echter eens met een roze bril en bespreek het positieve scenario, mocht het sentiment binnenkort weer aantrekken.

AEX stabiliseert rond oude all-time high

De AEX-index beweegt op lange termijn in een dalende trend. Vanaf eind vorig jaar heeft de Nederlandse hoofdindex ongeveer 16% moeten prijsgeven. De koers schommelt echter al enige tijd rond het oude all-time high uit 2000 rond 700 punten. Dit niveau lijkt dus wel enige steun aan de markt te bieden.

Deze aarzeling zorgt voor een consolidatiefase binnen de dalende trend. Het beeld klaart echter pas op wanneer de dalende toppenlijn (rode stippellijn) wordt doorbroken. Dan kan er worden gesproken van een succesvolle pullback naar het oude all-time high en kan er weer omhoog worden gekeken. De top van eind vorig jaar rond 830 punten vormt dan het eerste richtpunt.

Hogere bodem voor de AMX-index

De midkap-index heeft de schade het afgelopen half jaar beperkt weten te houden. Ondanks enkele negatieve uitschieters wist de index telkens goed te herstellen. Deze langetermijn-consolidatiefase lijkt nu een omgekeerd hoofd-en-schouderpatroon op te leveren.

Dit patroon signaleert bij een doorbraak van de neklijn (blauwe stippellijn) een betrouwbaar bosdempatroon, wat het begin kan zijn van een periode van hogere koersen. Het berekende koersdoel ligt dan rond 1.300 punten.

De ASCX-index geeft het nog niet op

De Nederlandse smallcaps-index igt er technisch bezien eigenlijk helemaal niet verkeerd bij. De index van de kleinere Nederlandse aandelen heeft de afgelopen maanden zelfs meerdere keren haar all-time high aangescherpt.

Door het volatiele, maar per saldo zijwaartse, koersverloop vormt de index een zogenaamd 'broadening' patroon. Hierbij liggen de toppen en bodems steeds verder uit elkaar, wat de onzekerheid onder beleggers aangeeft.

Dit patroon kan zowel een consolidatiefase als een topformatie worden, afhankelijk van aan welke kant de koers uiteindelijk uitbreekt. De ASCX-index lijkt binnen de formatie echter een hogere koersbodem te vormen. Dit signaleert dat de kans op een opwaartse uitbraak lijkt toe te nemen.

Een doorbraak door de oplopende blauwe toppenlijn zal de oude stijgende trend een nieuwe impuls geven en ruimte vrijmaken voor een grotere stijging.