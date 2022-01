Outlook 2022: the world according to Royce

Bericht delen via:

Op deze eerste beursdag van het nieuwe beleggingsjaar kijk ik voor de verandering niet in eerste instantie vanuit een technisch perspectief. Ik geef u vandaag mijn privélijstje met thema's waarin ik komend jaar kansen zie.

Aan de hand daarvan bekijk ik pas de bijbehorende technische plaatjes. Uiteraard vallen zwakke technische beleggingen af, daar doe ik dus niets mee. Maar ik heb deze keer wel een fraaie privé-top 6 voor u.

Dus éénmalig The world accordering to Royce: welke thema's in 2022?

1. Cybersecurity

Bovenaan mijn hotlist staat cybersecurity, want ik verwacht dat hackers in 2022 een kwalijke rol spelen en mogelijk een hele sector, of zelfs een heel land, kunnen gijzelen. Ik denk dan ook dat een positie in een cybersecuritytracker (die hierop inspeelt) interessant kan zijn. Ik heb er twee gevonden die zich technisch ijzersterk ontwikkelen.

2. Klimaat en een schone wereld

Op de tweede plaats denk ik dat extreem weer en de problematiek rond klimaatverandering belangrijk worden. Deze ontwikkeling heeft verregaande economische gevolgen.

Het afgelopen jaar heeft laten zien dat het klimaat onvoorspelbaar is. Op de een of andere manier doen directe klimaatbeleggingen het echter niet zo goed. Ik vond wel technisch interessante trackers op het gebied van schone energie.

3. Oplossingen voor logistieke problemen

Ik verwacht aanhoudende problemen in de wereldwijde logistiek, zoals in aanvoerketens van grondstoffen, halffabricaten en onderdelen. Bedrijven wereldwijd zitten te springen om deze goederen.

Ik zie technisch nog veel kansen in de sector halfgeleiders, die indirect profiteert van de schaarste in goederen en grondstoffen.

4. Woningnood

De bouwsector staat op plek vier van mijn lijstje. Nederland moet vooral gaan bouwen. Ons land heeft op korte termijn 400.000 nieuwbouwhuizen onder andere in de sociale sector nodig, en ook Duitsland wil er snel een half miljoen bijbouwen.

Probleem is wel de krappe arbeidsmarkt: er is een tekort aan bouwvakkers. Hoe dan ook, woningbouw zal de komende jaren de aandacht trekken bij beleggers. In mijn lijstje hieronder bespreek ik een bouw-tracker die er technisch zeer sterk bijligt

5. Ontwikkeling van coronavaccins

Op de vijfde plaats verwacht ik dat de ontwikkeling van coronavaccins een cruciaal beleggingsthema blijft. Ik vond geen technisch interessante trackers op dit gebied. In het Tostrams-universum zitten wel een paar grote farma-bedrijven, die zich hierop toeleggen. Een ervan, die technisch goed ligt, tip ik in mijn top 6 hieronder.

6. Electric Automotive

Als laatste in mijn lijst van thema's: de sector electric automotive. Deze sector is al booming, maar gaat nog meer profiteren als de olie- en gasprijzen verder oplopen. Bij hogere energieprijzen wordt elektrische technologie gewoonweg concurrerender.

De verwachting is dat de markt van elektrisch aangedreven auto's een omvang van 1500 miljard dollar zal hebben. Ik richt mij niet op individuele auto-aandelen, maar op trackers. Ik heb er eentje, die zich technisch razendsnel ontwikkelt.

Blockchaintechnologie en problemen in Oekraïne en China vallen net uit mijn top 6.

Mijn Top 6 beleggingen in 2022

Cyber Security ETF met als alternatief Global Robotics and Automation ETF



Sustainable World ETF ligt technisch prima, Global Clean Energy ETF doet het technisch wat minder



Op het gebied van logistieke aanvoerketens heb ik niets 'schoons' gevonden in ons universum. Maar de ETF VanEck Vectors Semiconductor UCITS is een kansrijk alternatief. Deze sector speelt in op de enorme vraag naar halfgeleiders.



Een mooie vierde plaats is er voor een tracker: de Construction & Materials ETF



Onder de grote farmabedrijven in het Tostrams-universum zitten technisch zowel zwakke als sterke bedrijven. Bij de zwakke broeders o.a. Moderna. Een echte kanshebbers vanuit een technisch perspectief is het aandeel Pfizer, een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Op een omzet van ruim 40 miljard wordt ruim een kwart gespendeerd aan research.



Als laatste in mijn top 6: de Electric Vehicles and Driving Technology Tracker. Deze sector is al booming, maar gaat nog meer profiteren indien de olie- en gasprijzen door het dak gaan. Ik kies geen individueel aandeel uit, dus geen Tesla, BMW of Daimler, maar een tracker.

1a. Cyber Security ETF beweegt in een stijgende trend

Beleggers durven op hogere niveaus in te stappen; dat duidt op koopkrachtige vraag. De Cyber Security ETF biedt aan de bovenkant weerstand rond €29,00 (berekend koersdoel). De steun bevindt zich rond €20,81 (bodem van 23 juli 2021).

Wij zitten al sinds juli 2020 in deze tracker. Advies: aanhouden in de langetermijn-beleggingsportefeuille.

De opwaartse richting van de B.O.B.-indicator van de Cyber Security ETF suggereert betere prestaties dan de rest van de markt.

1b. Global Robotics and Automation Tracker

De Global Robotics and Automation ETF heeft in de recente daling een potentiële hogere bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen. Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is ruimte richting $27,00 (berekend koersdoel).

De steun bevindt zich op $21,03 (bodem van 21 juni).Tostrams heeft in oktober 2020 het laatste koopadvies voor deze tracker gegeven. De stijgende 200-dagenlijn valideert een positieve technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) stijgt, en signaleert dat de Global Robotics and Automation ETF beter presteert dan de rest van de markt.

2. Sustainable World ETF

De Sustainable World ETF ontwikkelt zich technisch zeer sterk. De koersbodems worden voortdurend ver boven de voormalige koerspieken gevormd. Dit geeft aan dat er sprake is van gretige kopers in de markt. Er is opwaarts ruimte richting weerstand $38,06 (berekend koersdoel). Steun ligt op de grafiek rond $28,80 (bodem van 3 december).

De positieve 200-dagenlijn en de stijgende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) van de Sustainable World ETF bevestigen het sterke technische plaatje.

3. ETF VanEck Vectors Semiconductor UCITS

De stijgende trend van ETF VanEck Vectors Semiconductor UCITS heeft aan de bovenkant weerstand rond $32,28 (berekend koersdoel). Het technische plaatje blijft positief zolang het patroon van hogere toppen en bodems wordt voortgezet. Steun bevindt zich rond $20,60 (bodem van 8 oktober).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dat wijst op een positieve technische conditie. De stijgende trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft betere prestaties dan de rest van de markt aan.

4. Construction & Materials Tracker

De Sector Construction & Materials ETF is boven de voorgaande weerstand gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend en geeft een technische verbetering aan. We houden rekening met verdere koersstijging.

De tracker kan verder omhoog richting $80 (berekend koersdoel). Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun $59,06 (bodem van 23 juli 2021) intact blijft.

De stijgende 200-dagenlijn van de Sector Construction & Materials ETF wijst op een positieve technische conditie.De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) tendeert naar onderen en geeft aan dat de Sector Construction & Materials ETF iets slechter gaat presteren dan de markt.

5. Het aandeel Pfizer

Pfizer laat hogere toppen en bodems op de grafiek achter; deze signaleren aanhoudende vraag onder beleggers. Steun zien we rond $40,94 (bodem van 15 oktober). De stijgende trend van Pfizer heeft aan de bovenkant weerstand rond $74,68 (berekend koersdoel).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst bij Pfizer op een positieve technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) stijgt en signaleert dat Pfizer beter presteert dan de rest van de markt.

6. Electric Vehicles and Driving Technology Tracker

De recente daling brengt de Electric Vehicles and Driving Technology ETF terug naar het niveau van de voorgaande toppen. Het beeld blijft redelijk positief, zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven. Aan de bovenkant is er ruimte richting $8,50 (berekend koersdoel).

De steun ligt op $6,47 (bodem van 23 juli).In de Tostramsportefeuilles zitten we pas sinds begin december 2021 in deze tracker.

Het advies is deze positie goed vast te houden. De 200-dagenlijn van de Electric Vehicles and Driving Technology ETF laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

De B.O.B. loopt omhoog en geeft aan dat de Electric Vehicles and Driving Technology ETF beter presteert dan de rest van de markt.