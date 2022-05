Tussentijds herstel van Wall Street krijgt vorm

Ook Wall Street is oversold, dus uitverkocht. Tussentijds herstel begint vorm te krijgen. Desondanks zijn uw technische analisten nog niet om. Wij gaan ervanuit dat deze opleving binnenkort gesmoord zal worden in verkoopdruk.

Wall Street raakt, gezien de eerste signalen van een 'oversold' conditie, wel uitverkocht. Er komt zoals gezegd een opleving aan.

Op korte termijn blijven de Amerikaanse indices, met lagere toppen, neerwaarts gericht. Dit geeft aan dat er er blijkbaar verkoopdruk boven de markt blijft hangen.

De oversold conditie blijkt onder andere uit de lage stand van de OBOS-indicator (de overbought-oversold indicator). Die heb ik vorige week ook besproken voor de AEX.

Complex

Wat het verhaal voor Wall Street complexer maakt, is dat bij de S&P500 geen positieve divergentie in de OBOS-indicator optreedt.

Dit geeft aan dat het tussentijds herstel wel fel, maar waarschijnlijk beperkt in omvang zal zijn. Voor de S&P500 denk ik dat het totale herstel niet groter zal zijn dan 6 tot 8%.

Vandaag bekijk ik de oversoldconditie van de S&P500, tevens de OBOS-indicator (overbought-oversold indicator).

Verder neem ik Wall Street's paniekbarometer, de VIX-index, mee in mijn studie. Op de S&P-grafiek hieronder heb ik maar liefst drie neerwaartse trendlijnen getekend.

Ik maak me hierdoor geen enkele illusie over de opwaartse kansen op de wat langere termijn. Die zijn er niet!

S&P500 index

In het beste geval zoekt de S&P500 trendlijn A op, die iets onder de 4.600 punten ligt.

Wees erop alert dat trendlijn C een eerste barrière zal blijken. Te meer omdat die samenvalt met bodem D. In dat geval is er zelfs sprake van een bearish pull back (zie uitleg onderaan).

Dan de OBOS-indicator. Deze staat onder 20, zeer duidelijk in de uitverkoopstand. Oversold dus. Maar er treedt deze keer geen positieve divergentie op. De lagere S&P-bodems worden dus niet vergezeld door hogere OBOS-bodems.

Overigens zijn de voorgaande (bijna) oversoldcondities op de OBOS steeds keurig gevolgd door oplevingen op de S&P. Na OBOS-bodem 1 ging de index van 4.500 naar 4.800 punten, bij 2 van 4.200 naar 4.600 punten.

Na de dubbele OBOS-bodem 3 ging Wall Street van 4.200 naar 4.800 punten. Ik denk dat OBOS-bodem 4 gevolgd zal worden door een beperkte opleving.



Wall Street's paniekbarometer

De tweede beoordeling die ik heb gemaakt is aan de hand van Wall Street's paniekbarometer, de VIX index. Wat mij bij deze indicator opvalt is dat alle VIX-toppen boven de 30-32 liggen.

Elk van die toppen valt steeds samen met voorgaande oplevingen van de S&P500. Maar ook op Wall Street is mijn conclusie is dat het te vroeg is om DE bodem af te kondigen.

Wel zie ik dat de laatste correctie van 600 indexpunten (van 4.600 naar 4.000) op zijn laatste benen loopt.



Alle conclusies voor Wall Street op een rij:

Wall Street heeft recent een daling van 600 indexpunten achter de rug, een kleine 15%.

Hierdoor is een belangrijke bodem, net onder 4.200 punten, gebroken

Door de forse daling begint begint de markt licht oversold te geraken, beleggers raken uitverkocht

De OBOS-indicator is de oversold-zone ingegaan.

Alle S&P500 rally's van de afgelopen maanden zijn begonnen met deze indicator op een stand van 20 of lager. De OBOS-indicator stond eind vorige week op 13

DE bodem in de S&P500 is nog niet bereikt, maar waarschijnlijk de markt wel in de laatste fase van deze correctie

De Amerikaanse paniekbarometer, de VIX index, geeft geen harde signalen, maar signaleert wel dat een tussentijdse opleving in de maak is.

Uitleg bearish pullback

Op onderstaande voorbeeldgrafiek van een bearish pullback beweegt de koers een tijd lang tussen de 110 (bodems K1 en K2) en 110 (lees verder onder de grafiek).

Een verzwakking treedt op nadat de steun rond 100 wordt verbroken. In dat geval spreken we doorgaans van een verkoopsignaal.

Vervolgens wordt een duidelijke lagere bodem gevormd, waarna een opleving vormt in de buurt van de bodems K1 en K2 spreekt men van een pullback.

Na de lagere top onder 100 volgt een daling.

Volgens het principe van de pendulum swing is de te verwachten daling ongeveer even groot als de afstand tussen bodems K1 en K2 en de toppen V1, V2 en V3.

Op bovenstaande voorbeeldgrafiek zou dit een neerwaarts koersdoel opleveren van 89.

Een bearish pullback heeft dus de volgende kenmerken

Een bodem wordt neerwaarts gebroken, waarna de koers verder zakt. De doorbraak van de bodem geldt als een verkoopsignaal. In het geval van de S&P500 was die bodem (D) gevormd iets onder de 4.200 punten.



Als gevolg van het verkoopsignaal volgt een harde daling. Nadat koopjesjagers vinden dat de koers voldoende is gedaald, stappen zij weer in, waardoor zich een herstel aftekent.



Doorgaans komen de verkopers weer terug rond de voormalige bodem. De bearish pull back komt tot stand als zich een lagere top vormt. Dus indien zich bij de S&P500 rond of op de 4,200 punten een lagere top vormt, wordt het verkoopsignaal bevestigd.



Zodra de opmars daar stagneert en zich een duidelijke top aftekent is de pullback voltooid en kunnen de koersen weer dalen.