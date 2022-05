Waar zijn DSM, IMCD, ArcelorMittal en Randstad nou helemaal mee bezig?

Hoe vaak hebben we dit wel niet gezien op de beurs? Een mooie naam die met mooie cijfers komt en dan kledder, gaat de koers onderuit. DSM doet nu -2,2% tegen de AEX in met +1,4%. En het was nog wel zo'n mooie, korte presentatie.

Er zijn er ook met alleen al drie kantjes verhaal van de CEO in hun rapportages. Dan heeft deze te veel uit te leggen...?

Kort, maar krachtig

We dwalen af. DSM heeft twee CEO's en drie bullet points in het persbericht. Of zijn het er nou vier?

Heerlijk korte en nog mooie Q1 trading update ook van #DSM Koers wel -21% dit jaar. Bedrijf presteert prima, maar aandeel is zo duur (met oa die hijgerige rentes) #AEX pic.twitter.com/Wg6ApHuqwr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 3, 2022

Over die rentes gesproken... Australië verhoogt vandaag naar 0,35% van 0,10% en de VS verhoogt morgen twee kwartjes naar 0,75%-1,00%.

En de ECB? Die draait zich nog een keer om, maar dat doet de Europese vastrentende markt niet. Daar gaan de basispunten weer per strekkende meter in de zandzakken.

Tik, onze tienjaarsrente doet 1,30% en dat is weer hoogste stand sinds juli 2014.

We gingen dit jaar in op -0,02%, ongekende rally dit. Laat de #ECB het maar niet horen #ohwacht #AEX https://t.co/enFQanLw4c pic.twitter.com/old7otuGiA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 3, 2022

Duur aandeel

De winstgroei is niet meer wat het geweest is en zie hoe duur DSM in de afgelopen jaren is geworden. Tot voor een paar jaar was het een typische cyclical, maar na de krach in maart 2020 werd het aandeel geprijsd alsof het een high-end tech is. Daar is met -20% dit jaar iets, maar niet veel van terug gekomen.

Opvallend is hoe steady de analisten zijn bij DSM. Zit amper beweging in.



DSM en IMCD vertellen hetzelfde verhaal

Een deurtje verderop vertelt Internatio-Müller Chemical Distribution (IMCD) hetzelfde verhaal als De Staats Mijnen (DSM), zij het nog sprekender. Het ook cyclische bedrijf was al duur voordat in 2020 de gratis-geld-tsunami helemaal bonanza ging. Ruim veertig keer de winst voor zo'n bedrijf is echt te duur.

Dat is misschien wel dotcom-bubble-2000-gekte, toen bijvoorbeeld verzekeraar Aegon dertig keer de verwachte winst deed.

IMCD en DSM vertellen beide hetzelfde verhaal. Het zijn twee fraai presterende cyclicals zonder fratsen en gedoe. Ze zijn trouwens nu ongeveer even duur. Welke hebt u liever?



De analisten zijn bij IMCD zelf trouwens veel cyclischer dan bij DSM:

ArcelorMittal: timen is alles

Wel opletten, want hoe snel het kan gaan bij cyclicals laat ArcelorMittal zien. Dat doet op het eerste gezicht een absolute -u-moet-u-beheersen-om-niet-te-gaan-graaien-waardering van - ka-ching! - 3,8 keer de verwachte winst.

U ziet echter dat blauwe winstlijntje als een dronkenman door eigen grafiek banjeren.

En als dat net even finaal de andere kant uit gaat van de winst, kan die waardering ook héél anders worden zoals u ziet. Cyclische business als geen ander en timen is hier alles.

Concreet: als de economie hapert, om van recessie maar te zwijgen, kan de winst zo imploderen en is ArcelorMittal weer duur.



Andersom werkt het natuurlijk ook zo en als u de analistenconsensus ziet, zitten die eerder op dit spoor. Geen sell te zien.



Randstad:wees beducht voor de value trap

Randstad is hier het andere mooie AEX-voorbeeld van. Als die winst omhoog versnelt, is het aandeel nu een koopje. U beurt nog een dik dividend ook.

Komt er inderdaad een recessie en neemt geen werkgever nog tijdelijk personeel aan, dan kan dit, net als bij ArcelorMittal, een value trap zijn.

Dit zeggen de analisten

Nog even de servicelinkjes:

Onze desk heeft Randstad al gewikt en gewogen en trekt deze conclusie

ArcelorMittal heeft op Bevrijdingsdag cijfers en dit oordeelt onze desk

De analyse van IMCD is van gisteren en is klip en klaar

Onze Martin Crum zwoegt nog op die drie of vier bullet points van DSM maar komt ongetwijfeld vandaag nog met een verdict. Hier die van 21 april



En kijk die analisten eens timen: