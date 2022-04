Slotcall: Oranje boven en helaas uw lievelingsaandelen van onderen

Eerst alcoholcontrole voor u deze slotcall leest. U mag hooguit één blikje bier in uw mik hebben om deze te lezen. Anders moet u eerst even op het beursstrafbankje uw roes uitslapen :-)

Oranje zit precies tussen rood en groen in en de AEX komt met de schrik vrij vandaag na dat barre, boze avondje Wall Street gisteren? De Europese indices stijgen nipt tot een paar tienden en de beurzen in New York herstellen een klein procent. Onderliggend is er weer veel koersgeweld, zo meer hierover.

Logisch al die beweging met die torenhoge volatiliteit, hoewel de CBOE VIX Index vandaag daalt. De VDAX-New stijgt echter en u ziet zo hier zowaar op bijna dezelfde stand geklokt: 31,7 en 30,7. Dit duidt op onrust.

Zo dus:

Er is meer dat daalt. Zo wordt onze euro steeds verder uitgehold.

De euro is niet de enige valuta die apegaapt, er is een vlucht in de dollar. De hele FC Fiat Geld denkt daar anders over, maar de dollar geldt op Damrak, City, Wall Street en de rest nog steeds als veilige haven. Zie hier de dollar versus de Chinese renmibi, of yuan. Het verhaal lepelt u zo zelf op.

Wat is het verhaal van de dag? China gaat de economie stimuleren, Rusland speelt met de gaskraan naar Polen en Bulgarije - zie hieronder Nederlandse gas future TTF, valt nog mee? - en de markt is de ban van technologie dat zo slecht ligt. Want rente en conjunctuur? Daar lijkt het op.

En of tech slecht ligt:

The month’s not over, but April is thus far the worst month ever for most popular growth/FANG-like names relative to S&P 500 (spread is at -12.6%)

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/AOJSwtjDrI — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 27, 2022

Tot zo ver, over maar naar de Q1-cijfers van Unibail die net doorrollen. De gevallen vastgoedreus staat weer langzaam op?

Om 22:00 uur is Meta er met haar Q1's. Uhm, is dit zo? Klinkt niet vreemd in ieder geval. Zeker in Europa houden adverteerders hand op de knip.

OPINION: If even Alphabet is struggling in the current environment, other advertising-based internet companies are in big trouble, columnist @tpoletti writes after Google parent company reported first-quarter results slightly shy of Wall Street estimates.https://t.co/sX3AyCe6CS — MarketWatch (@MarketWatch) April 27, 2022

Geklopt op de Europese slotveiling, de scores vandaag. Nipt herstel in Europa en wat meer op de Big Board. Tsja, die dollar en dat merkt zeker goud en misschien andere commodities ook wel.

De rentes houden Koningsdag dan nog aardig in ere.

Beursplein 5

ING en Wereldhave zijn ex-dividend, maar lopen dat er amper uit. Verder houden onze beursbedrijven Koningsdag mooi schoon. Onze beleggersdesk slaapt nooit en wat heeft ze vandaag? Bezit van de zaak is einde vermaak: zou niet voor het eerst zijn bij een cyclical. En Randstad is dat zeker. Onze desk is somber.

Uitstapje naar Duitsland:

De oorlog in de Oekraïne kost welgeteld een cent per aandeel. Niets lijkt Microsoft te kunnen raken. Zeven kwartalen op rij nu double digit groei.

Als u liever alle aandelen in één stuk hebt, bij deze:

Voor wie gretig kocht boven #AEX 800 en nu bang is onder 700 (terwijl de winsten stijgen). Met nodige uitstapjes en vele extra's loop ik alle 25 AEX aandelen bij langs. Omdat waar risico wordt ingeprijsd er kansen ontstaanhttps://t.co/s7ksfURZBM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 27, 2022

Dit zijn de advies- en koerswijzigingen van vandaag met een zwik verlagingen voor Philips. Klik op het plaatje voor de details.

Verder nog iets? Zeker, Flinke koersuitslagen weer op het Damrak, maar grote gemene delers zijn er niet. Alles beweegt door elkaar. Of het moet zijn dat defensief en waarde wat minder presteert.