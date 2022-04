Plusje voorbeurs, let op Prosus en armpje drukken risico en rente

Prima nieuwe strategie lijkt me AJ, meer focus op duiding. Grafieken bewaren voor de zondagvooruitblik, of doordeweekse tussendoortjes.



Ik vraag me nog iets af van je vooruitblik van gisteren. Daar liet je een historische grafiek zien waarin de huidige cpi wordt afgezet tegen de yield van de s/p500. Ik neem aan dat ze daar naar dividendyield hebben gekeken. Maar met de huidige trend van bedrijven om veel meer aan buybacks te doen, is dit plaatje niet helemaal meer te vergelijken met de historie? Tenzij het een totale shareholdersyield was, dan is het een eng plaatje.



Vr. Gr. Bart