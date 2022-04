Plusje voorbeurs, let op Prosus en armpje drukken risico en rente

De AEX indicatie-opening is +0,4%. De andere Europese futures staan iets hoger, wellicht dat waarde het wat beter doet dan groei. De Amerikaanse staan allemaal rond +0,2%.

Voortaan doe ik deze voorbeurs anders. Ik vertel meer een verhaal in plaats van dat ik een kwartier zit te stressen om alle (koersen)plaatje goed te hebben en al het nieuws te geven, wat u gewoon voor uw neus hebt op onze site. Ik loop wel met zevensmijlslaarzen het openingbeeld af.

Laat u in de comments weten wat u vindt.

Er gebeurt nu bar weinig op de markten. Hong Kong springt nog het meest in het oog.

In Azië plust alles met China voorop. Chef de mission Carrie Lamb vertrekt in Hong Kong en - zeg maar of dit de reden is - de Hang Seng doet +1,8%. Tencent doet +2,7%, let op Prosus

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag -4,5% op 19,6, net onder officieuze nervositeitsgrens 20

De dollar doet niks op 1,105

De Amerikaanse rente plust vijf basispunten op 2,44% en dat is veel voor de vroege maandagochtend. De Duitse rente tikt er eentje bij op 0,57%

Goud en crypto zakken wat en olie stijgt iets, niks bijzonders

Misschien is het een idee om vandaag elders te winkelen dan op de beurs? In het VK stegen de boodschappenprijzen in maart al met 21%. En inflatie bestrijden doet pijn. Hij is anno nu de gevierde man, maar Fed-voorzitter Paul Volcker die in 1981 met 20% rente de inflatie beteugelde, was destijds zéér impopulair.

En de huidige lichting centrale bankiers zijn dat weer met hun gratis geld. Kan nog wat worden als ze gaan verhogen. Besef dat de ECB nog steeds verruimt en ik heb nog geen Nederlandse of EU politicus het woord bezuinigen horen gebruiken.

De eerste schattingen van de inflatie over maart zagen we vorige week al met die uit onthutsende 11,9% in ons land en 7,3% in Duitsland. Dit zijn de marktverwachtingen voor de euro...



... en merk op dat die in de VS teruglopen. Dip of top gezien, dat is nu de vraag.



Een opvallende tegenstander van renteverhogingen is Catie Wood van Ark Innovation Fund. Nogal wiedes, haar fonds met louter niet-winstgevende is al aan gort en story telling-aandelen doen het op papier niet goed bij renteverhogingen.

De 2-jaars rente staat hoger dan de 30-jaars omdat de Fed scherp aan het verhogen is en de markt denkt dat de structurele lage-rente-omgeving terugkeert. Dit is geen feilloos recessie-signaal.



Wood heeft haar eigen belangen... pic.twitter.com/JcszlySsaz — Robbert Manders, CFA (@RobbertManders) April 3, 2022

Daar is de koers van haar fonds al meer dan een flink op vooruit gelopen, maar wellicht vreest Wood nog meer ellende en uitstroom. Eens te meer, het blijft opvallend dat juist de meest risicovolle aandelen de afgelopen het hardste (met de rente mee) stegen.



Over die risicovolle aandelen had ik het gisteren in mijn vooruitblik ook al, ik keek naar Just Eat Takeaway, CM.com, Ebusco, Fastned en deze twee. Klik maar, Berenberg verhoogt het koersdoel voor AMG.

Of ziet de markt soms iets wat wij niet zien? Het kan best zijn dat we nu al bijna vijf maanden in een bear market zitten - gemiddeld duren die veertien maanden - en dat die hyper-fondsen van Wood en meme-aandelen alweer een nieuwe (economische) boom inprijzen? Ik kan me dat bijna niet voorstellen.

De problemen zijn te groot - ik noem het The Great Wall of Worry - dat we er gemakkelijk vanaf komen zonder al te veel pijn. Aan de andere kant, onderschat nooit het bedrijfsleven, hun verdienend vermogen en daarmee de beurs.



De profs zijn trouwens ook risicobereid. Voor komende maand dan. Durft u ook?

De experts denken dat Just Eat Takeaway het beste aandeel voor april gaat worden. Vorige maand stond het aandeel nog bij de floppers (toen -15%). Flopper van de maand is Arcelor Mittal. Zie hier het rapport.https://t.co/oP9kfSO6hO — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 3, 2022

Kijk maar:

En dan nog even dit

Wie hebben we hier?

Production and deliveries in Q1 exceeded 300k vehicles https://t.co/O0OQsl6ppc — Tesla (@Tesla) April 2, 2022

Iedere dag heeft het bedrijf of de topman wel iets, Tesla is een briljant story telling aandeel. Omdat u nooit genoeg van Tesla krijgt dus, klikken voor fraai filmpje:

Flying Through Giga Berlin — Tesla (@Tesla) April 1, 2022

Hoeveel?!

Apple's 7.1% weight in the S&P 500 today is the largest weighting we've seen for any individual company going back to 1980. $AAPL pic.twitter.com/BGDJp65AFq — Charlie Bilello (@charliebilello) March 28, 2022

Goh:

Investors are plowing money into clean energy funds as Ukraine war puts energy needs in spotlight https://t.co/oy6XJywX6d — CNBC (@CNBC) April 3, 2022

Intussen bij de buren?!

Exxon is mining bitcoin in North Dakota as part of its plan to slash emissions. @KenzieSigalos reports. https://t.co/JiQcoTElgV — CNBC (@CNBC) April 3, 2022

Dames en heren bestuurders, de anti-kapitalistische stemming komt niet uit de lucht vallen, hé?

Median pay rose to $14.2 million last year for U.S. CEOs—on pace for a record as companies grapple with worker shortages and inflation https://t.co/VJSPjptwq6 — The Wall Street Journal (@WSJ) April 3, 2022

Veel plezier en succes vandaag.