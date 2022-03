Inflatie, stevige inflatie, hyperinflatie

Het wereldwijde mandje grondstoffen, de UBS Commodity Index, ligt op ramkoers voor een forse stijging.

Op basis van de technisch plaatjes van grondstoffen kan de inflatie nog veel hoger. In het kielzog volgt de rente, zodat we over een paar jaar rijk kunnen worden met sparen. Zover is het echter nog niet, want zolang de rente nog stijgt kun je beter afwachten.

Explosiemodus

Vorig jaar heb ik meerdere blogs gewijd aan de eerst ontluikende, later oplaaiende, inflatie. De belangrijke component in de inflatie is de ontwikkeling van de belangrijkste grondstoffen.

Daarom is het goed de ontwikkeling van de UBS Commodity Index te volgen, de wereldwijde grondstoffenindex. Deze ligt er technisch bezien uitermate sterk bij, de top is nog lang niet bereikt. Met andere woorden, vanuit technisch perspectief heeft de inflatie nog een heel eind te gaan.

Ik zeg hier niets nieuws mee, want alle componenten in het grondstoffencomplex, staan in de explosie-modus.

Volgende week zal ik er aparte blogs aan wijden. Technisch denk ik dat de olieprijs nog veel hoger kan (mogelijk naar $200) en de rente de top nog lang niet heeft bereikt (mogelijk richting 3,5% tot 4%).

Hieruit bestaat de grondstoffenindex

De UBS Commodity Index bestaat voor een groot deel uit energie (zoals olie en gas), granen (onder andere soja en mais). Verder zitten er industriële metalen in (waaronder koper en aluminium), edelmetalen (zoals goud en zilver), soft commodities (waaronder koffie en suiker) en live stock (levend vee).

Onze basisbehoeften (voedsel en energie) vormen zo'n driekwart van het totale mandje grondstoffen dat de basis vormt voor de UBS Commodity Index. Alleen al daarom is het belangrijk deze grondstoffenindex goed in de gaten te houden.

Vandaag bekijk ik de UBS Commodity Index vanuit meerder invalshoeken. Maar eerst een plaatje van het inflatie-verloop van de afgelopen 43 jaar.

Inflatie 1979-2022

Zo'n 40 jaar geleden was de inflatie opgelopen tot bijna 8%, mede als gevolg van twee oliecrisissen. Maar binnen Europa waren er ook uitschieters, zoals in Frankrijk, waar de inflatie ruim 10% bedroeg.

In de recente forse stijging zijn de inflatiepieken rond 4% gebroken. De doorbraken van lijnen A en A-A' geven aan dat de inflatie een nieuw pad kiest, met waarschijnlijk hyperinflatie tot gevolg.

Indien we technische regels toepassen op de onderstaande inflatiegrafiek, zou zelfs de piek van 40 jaar geleden gepasseerd kunnen worden.



Korte termijn: DJ-UBS Commodity-index maakt pas op de plaats

De wereldwijde grondstoffenindex stagneert even, maar ligt er technisch bezien niet onaardig bij.

De recente fors hogere bodem op 34,67 punten (de bodem van 15 maart) geeft aan dat er nog veel dynamiek in het koersverloop van grondstoffen zit.

De uptrend is intact. Er is opwaarts ruimte richting de weerstand van 42,88 (de top van 29 november 2012).



Lange termijn: DJ-UBS Commodity-index beweegt in een sterk stijgende trend

De DJ-UBS Commodity-index ontwikkelt zich zeer krachtig. De nieuwe bodems worden ruim boven oude pieken gevormd. De uptrend verloop bijzonder sterk.

Goed te zien is dat de maartbodem rond 34,67 punten (de bodem van 15 maart) ver boven de oktoberpiek rond 33 ligt. Dit geeft veel explosiviteit aan.

Thans nadert de index wel de eerste horde rond op 41,29 (de top van 29 maart 2013).

Zolang de Commodity-index hogere koersbodems weet te vormen, blijven we opwaarts kijken. Om de oude stijgende trend voort te kunnen zetten, moet de Commodity Index breken en sluiten boven de horde rond 41,29 (van 29 maart 2013).

De steun ligt op 27,18 (de bodem van 3 december 2021).

Meerjaren: DJ-UBS Commodity-index

Nu de DJ-UBS Commodity Index de eerste horde rond 41,29 punten (de top van 29 maart 2013) nadert, maakt de index pas op de plaats.

Na een doorbraak hiervan zou de index nog fors kunnen oplopen. Vanaf de huidige niveaus rond 38, zou de commodity-index nog eens kunnen verdubbelen in waarde.

Aangezien de horde rond 41,29 punten geen cruciale weerstand is, mag de komende weken een uitbraak verwacht worden.

De stijgende 200-dagenlijn van de Commodity Index wordt afgebeeld door de glooiende rode doorlopende lij. De opwaartse tendens hiervan wijst op een positieve technische conditie.