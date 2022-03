Inflatie, stevige inflatie, hyperinflatie

Het is lastig, zeker omdat gisteren een weigering was.

1. De komende 3 beursdagen een duidelijke plus: De top gaat gezet worden (dinsdag / woensdag)

2. De komende 3 beursdagen een consolidatie: De top gaat gezet worden (dinsdag / woensdag), maar minder duidelijk.

3. De komende 3 beursdagen rood: De top is al gezet.

Voorlopig ga ik voor scenario 1. En anders voor scenario 2. Scenario 3 verwacht ik niet.

Beide scenario's betekenen het liefst niet vandaag shorts kopen, want vandaag met weekend en maandag er bij is 4 dagen premie betalen voor de shorts. Liever een duidelijk rode beursopening op maandag als bevestiging dat de top tijdelijk gezet is, dan 4 dagen premie betalen en geen duidelijk rode beursopening op maandag. Niettemin zit ik short in 1 fonds en daar speel ik mee. Wat aankopen, wat verkopen. Bracht me gisteren 66 euro op. Prima. De orders staan er weer in.



Het wordt afwachten voor welk scenario u gaat. TTROO wacht rustig af. Alleen als scenario 3 vandaag duidelijk wordt ingezet gaat TTROO mee met shorts. Anders wacht TTROO rustig af welk scenario uw voorkeur heeft 1 of 2.