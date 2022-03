De dollar gaat door het dak

De dollar blijft technisch in conditie. Zowel op korte als op lange termijn gaat de Amerikaanse munt krachtig omhoog.

De Amerikaanse dollar heeft nog steeds wind in de zeilen. Van alle kanten worden dollars gekocht.

Aanjager van inflatie

De sterke dollar zal bovendien de inflatie verder aanjagen omdat vrijwel alle internationale grondstoffen, goederenstromen en halffabricaten in de Amerikaanse munt genoteerd worden.

Dus door een waardestijging van de dollar zullen deze items automatisch ook duurder worden. Ik heb het hier al eerder gemeld: dollar en inflatie zijn twee handen op één buik.

Het valutapaar dollar/euro beweegt technisch al geruime tijd in een opgaande trend. Wij zien een koersdoel rond 0,94 (de top van 20 maart 2020).

Renteverhoging

Nu de inflatie in de Verenigde Staten naar 8% is opgelopen, is de verwachting bovendien dat de Federal Reserve de rente deze week zal verhogen. Ook hierdoor wordt beleggen in dollars aantrekkelijker. Dus ook rente en dollar spannen samen.

Vanuit technisch perspectief lijken inflatie, rente en dollar elkaar te versterken.

In mijn nieuwe video bekijk ik daarom het fenomeen hyperinflatie: wat is het, hoe ontstaat het en vooral wat kunt u ermee. Want inflatie kan ook voordelen opleveren, als u maar weet hoe er mee om te gaan.

Vandaag bekijk ik de dollar en in het spiegelbeeld de euro.

Dollar door het dak

Het valutapaar USD/EUR beweegt technisch in een uptrend. Kopers hebben de overhand, getuige het patroon van hogere toppen en bodems.

De dollar heeft de uptrend gevalideerd, nadat de toppen van december en januari rond 0,89 en 90 zijn gebroken.

Het eerste koersdoel ligt rond 0,94 (gevormd op 20 maart 2020). Steun ligt er rond 0,87 (de bodem van 14 januari).

De opwaartse tendens van de 200-dagenlijn geeft een positieve technische conditie weer. Bovendien beweegt de dollar boven de 200-dagenlijn.





Euro door het putje

De daling van de EUR/USD onder de meest recente koersbodems heeft de zwakke technische conditie bevestigd.

De dalende trend krijgt hiermee een nieuwe impuls. De EUR/USD heeft neerwaarts ruimte richting de steun van 1,07 (de bodem van 20 maart 2020). Enkel boven de weerstand van 1,15 (gevormd op 14 januari) verbetert het beeld.

De 200-dagenlijn laat een negatief verloop zien en beweegt eronder. De zwakke technische conditie wordt hiermee gevalideerd.