De dollar gaat door het dak

Koopjes overal. Maar koopjes worden (nog) niet opgepakt.

Amerika heeft nog net wat mooiere koopjes dan Europa.

Het is nog niet tijd om de Golden Buy / Diamond Buy moment uit te roepen.

China. Au au au. Kwebjes zullen dramatisch openen. Mooi moment om extra in te kopen.

Handels meter blijft bodem vorming indiceren. En de VIX blijft topvorming indiceren.

Het is wachten op het moment dat de beurzen kunnen stabiliseren, minder rode koersen en mogelijk zelfs groene koersen gaan laten zien. Met Angst & Beven naar de Europese beursopeningen. In de replay.

Flink koersherstel loert maar blijft het bij (passief) loeren of nemen ze het actievere beleid tot zich?

Het is afwachten.