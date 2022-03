Hoe ver kan de AEX zakken, nu steun 703 is gebroken?

Update zaterdag 5 maart: Hoe belangrijk is de doorbraak van steun 703?

Nu de steun 703 punten is gebroken is het eerste vangnet onder de markt weg. Hiermee wordt het pullback-scenario geneutraliseerd (zie de AEX-grafiek uit 1984 hieronder).

Overigens lijkt nu ook de tweede steun 677,88 punten (bodem van 14 mei 2021) te sneuvelen. Technisch wijst dit op serieuze verzwakkingen.

Het ultieme koersdoel 'AEX naar 1000 punten' is hiermee niet over de horizon verdwenen, maar eerst moet de AEX nu door de knieën.

De Nederlandse beurs kan nu naar eerstvolgende steunpunt 632 zakken, hier ligt de top van februari 2020. In het allerslechtste geval kan het post-corona low rond 389 punten opgezocht worden.

Dus, ja die doorbraak onder steun 703 is belangrijk. En nee, die 1000 punten zijn niet verdwenen, maar eerst moeten we door de knieën. Onze oude voorspelling 'AEX naar 1000 punten' is nog realistisch omdat het een meerjarig, dus langetermijn-, koersdoel is. Oorspronkelijk afgegeven voor 2024-2026.

AEX test het 1000 punten-scenario

De AEX naar 1000 punten was ooit onze punt aan de horizon. Maar hoe ligt die kaart er nu bij?

Technisch bezien is het scenario 'AEX naar 1000 punten' nog intact. Maar de geldigheid wordt op dit moment getest en staat dus onder druk.

Het voelt ongemakkelijk om je, tegen de achtergrond van de spanningen in de wereld, af te vragen hoe het met de beurs gesteld is.

Maar de realiteit gebiedt te zeggen dat de economie 'gewoon' doorgaat. Dus ook de beursontwikkelingen, met alle kansen en risico's die daar bij horen.

Is AEX op 1000 punten nog haalbaar?

Vandaag acht ik de vraag opportuun of onze oude voorspelling 'AEX naar 1000 punten' nog realistisch is.

Om meteen het antwoord te geven: ja, die 1000 punten staat er nog. Niet meer als een paal boven water, maar de kans op dit scenario schat ik nog op zo'n 70%.

De technische signalen in de afgelopen tijd hebben dit koersdoel in elk geval niet geneutraliseerd. Een nieuw draagvlak hiervoor lijkt nu te worden gelegd.

Stoploss nu op 703 punten

Het eerste koersdoel rond 703, uit het rapport van 2017, is vorig jaar gebroken. Volgens het pullback-scenario zou deze voormalige weerstand nu als belangrijke steun moeten fungeren.

In het TA-jargon fungeert een voormalige weerstand als steun omdat de verkopers van toen (2000) nu (2022) als kopers terugkeren.

Uiteraard weten we, met alle spanningen in Oekraïne, nog niet zeker of de Nederlandse aandelenmarkt rond 703 punten zal worden opgevangen.

Dat punt, de nieuwe stoploss op 703, is gemarkeerd met de letter Q op de grafiek. Voor de goede orde: die 703 mag niet met meer dan 3% gebroken worden.

Ik schets twee scenario's: het ene dat de steun 703 standhoudt en het andere dat de AEX eronder zakt.

Scenario 1

Indien de eerste AEX-steun van 703 punten standhoudt, is er sprake van een succesvolle pullback.

In dat geval wordt hiermee de springplank gevormd voor een nieuwe sprong omhoog. In eerste instantie richting 900 punten, in tweede instantie naar ons koersdoel 1000 punten.

De kans op dit scenario schat ik in op ongeveer 70%.

Scenario 2

In het tweede scenario, indien de eerste AEX-steun van 703 punten breekt, zou er sprake zijn van een serieuze verzwakking. De ultieme stoploss hiervoor ligt op 677,88 punten (de bodem van 14 mei 2021).

Na een doorbraak zou de AEX weer helemaal terug kunnen naar de voormalige toppenlijn C-D.

Dit vangnet correspondeert grofweg met de bodem van maart 2020 rond 389,60 punten. In dat geval zit er nog ruim 45% neerwaarts risico in de markt.

Het risico op dit scenario schat ik in op ongeveer 30%.

Stoploss toen op 378 punten



In het rapport in 2017 is 378 punten als stoploss-niveau aangegeven. Belangrijk is dat in het dieptepunt van de coronacrisis dat niveau is getest en heeft stand gehouden.

Het low in maart 2020 op 389,60 punten is gemarkeerd met punt P op de grafiek.

Hoe is het koersdoel 1000 punten tot stand gekomen?

Ik leg de verschillende stappen, die wij hebben toegepast om dit koersdoel te berekenen hieronder uit:

Ten eerste is de dalende weerstandslijn C-D in 2016 opwaarts gebroken.

Trendlijn C-D kon indertijd getrokken worden over de toppen van 2000 (703) en van 2007 (564).

De trading range tussen lijnen A-B en C-D kan geprojecteerd worden boven het uitbraakpunt Y.

Volgens deze methode is de afstand tussen lijn A-B en koersdoel Z procentueel ongeveer even groot als de afstand tussen lijnen A-B en C-D.

De TA-prognose 'AEX naar 1000 punten' is voor het eerst gepubliceerd in 2017. Ik besefte indertijd dat dit een absurde voorspelling was, met de AEX die toen op 494 punten stond.

Toch is 'AEX naar 1000' een zeer waarschijnlijk scenario, zei ik indertijd op de persconferentie tijdens het uitbrengen van het rapport.

Diverse belangrijke factoren

Er waren toen meerdere belangrijke factoren die om visie te ondersteunen. Zoals de "ijzersterke condities" voor de aandelenbeurzen, de vierjarige businesscycle die een krachtige economische groei voorspelde en de Dow Theory die in 2017 groen licht gaf.

Het koersdoel 1000 punten voor de AEX was gebaseerd op de pendulum swing, door sommigen de 'klap en flap'methode genoemd. Deze methode wordt op de grafiek hierboven uitgelegd, aan de hand van de verschillende trendlijnen.

De Dow stond in 2017 op 20.821 punten, de S&P500 op 2.367 punten en de MSCI World index op 1.840 punten.

Op dit moment, begin 2022, staat de Dow rond 34.000 punten, de S&P500 op 4.400 punten en de MSCI World index rond 2.960 punten.