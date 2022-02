Groene tech en weer zat om u druk over te maken voorbeurs

Volgens mij zit er een enorme gedachtenkronkel bij velen.

Steeds het verschil tussen tech en value aandelen en alle risico’s van tech zien.

Er zijn nu gewoon tech aandelen die meer value zijn dan wat anders ook op de wereld: Alphabet, Facebook en Apple, en Microsoft.

Gekke is dat ze ook meedaalden met de “ nieuwere “ techs,. Die gingen echter soms > 50% naar beneden.

Dat is terecht, omdat deze bedrijven een dergelijke correctie soms nodig hebben in een markt als ze te duur zijn geworden.

Maar ook daar zitten pareltjes die of zelfstandig of na overname door big tech groots zullen zijn.



Conclusie: het zou goed zijn de definities aan te passen